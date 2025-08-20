الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المعاهد الأزهرية: امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير بانضباط كامل وشفافية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، لجنتي معهد بنين وفتيات الأقصر، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والأدب والمطالعة، فيما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والصرف.

وذلك في إطار الحرص على متابعة أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الثاني) بمختلف المناطق. 

امتحانات الدور الثاني في الثانوية الأزهرية 

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال جولته أن الأزهر الشريف يضع أبناءه الطلاب في صدارة أولوياته، ولن يدخر جهدًا في تهيئة الأجواء المريحة والآمنة لهم داخل اللجان، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بانضباط كامل وشفافية تامة دون رصد أي معوقات جوهرية حتى الآن.

وشدد على أن قطاع المعاهد الأزهرية يعمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان أعلى معايير النزاهة والالتزام، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة ما يدور داخل اللجان وتتعامل على الفور مع أي طارئ، حرصًا على مستقبل الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم لأداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومستقرة.

 

كما تابع الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، سير الامتحانات بلجنة معهد الدكتور طلعت السيد بمنطقة القاهرة الأزهرية، في حين تابع فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الخدمات، سير الامتحانات بلجنة معهد الزقازيق بنين بمنطقة الشرقية الأزهرية، مؤكدين انتظام اللجان، والالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

وواصلت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية متابعتها لسير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، مبينة أن اللجان الامتحانية بجميع المناطق الأزهرية شهدت التزامًا كاملًا بالإجراءات المنظمة، مع توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان.

وأوضحت الغرفة أن المتابعة اليومية لمجريات الامتحانات تتم على مدار الساعة، من خلال قنوات اتصال مباشرة مع غرف العمليات بالمناطق، بما يضمن سرعة التدخل لمعالجة أي ملاحظات فورًا، مؤكدة استمرار جهودها لتأمين أعلى معايير الانضباط والشفافية حتى نهاية أعمال الامتحانات.

وتبلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية 323 لجنة، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي حتى الثلاثاء 26 أغسطس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية الأزهرية الدور الثاني الثانوية الأزهرية الدور الثاني للثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الازهرية المعاهد الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية طلاب القسم العلمي قطاع المعاهد الأزهرية

مواد متعلقة

وكيل قطاع المعاهد يتابع امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية بالقاهرة

رئيس المعاهد الأزهرية يتابع غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية في أول أيامها

اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية "الدور الثاني" بمواد القرآن الكريم والأحياء

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

وسام أبو علي: الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي كان قرارا صعبا بسبب الأهلي

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في أرض 6 أكتوبر؟ المستشار القانوني للنادي يرد

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 وفيات و5 مصابين

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من موقع tansik

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads