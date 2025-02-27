جيش الاحتلال ينشر تحقيقا عن عملية طوفان الأقصى ويعترف بفشله في صد الهجوم

نشر جيش، الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس تحقيقا عن عملية طوفان الأقصى، جاء فيه: "أن فرقة غزة بجيش الاحتلال تم إخضاعها في الساعات الأولى في هجوم 7 أكتوبر".

عملية طوفان الأقصى

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقه: "فشلنا في الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين في 7 أكتوبر وصد الهجوم في 7 أكتوبر بدأ في ساعات الظهيرة".

وزعم جيش الاحتلال في تحقيقه: "وجهنا ضربة قوية لحماس وحزب الله وهاجمنا في إيران واليمن وأحدثنا تغييرا إستراتيجيا"، مضيفا: الثمن الذي دفعناه في 7 أكتوبر كان غير محتمل من حيث القتلى والجرحى".

وأجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا موسعا في عملية طوفان الأقصى وذلك بعد فشله في التصدي لمقاتلي حركة حماس، وتسبب ذلك في مقتل العديد من الإسرائيليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.