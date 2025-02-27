الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال ينشر تحقيقا عن عملية طوفان الأقصى ويعترف بفشله في صد الهجوم

عملية طوفان الأقصى،
عملية طوفان الأقصى، فيتو

نشر جيش، الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس تحقيقا عن عملية طوفان الأقصى، جاء فيه: "أن فرقة غزة بجيش الاحتلال تم إخضاعها في الساعات الأولى في هجوم 7 أكتوبر".

عملية طوفان الأقصى 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقه: "فشلنا في الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين في 7 أكتوبر وصد الهجوم في 7 أكتوبر بدأ في ساعات الظهيرة".

وزعم جيش الاحتلال في تحقيقه: "وجهنا ضربة قوية لحماس وحزب الله وهاجمنا في إيران واليمن وأحدثنا تغييرا إستراتيجيا"، مضيفا: الثمن الذي دفعناه في 7 أكتوبر كان غير محتمل من حيث القتلى والجرحى".

وأجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا موسعا في عملية طوفان الأقصى وذلك بعد فشله في التصدي لمقاتلي حركة حماس، وتسبب ذلك في مقتل العديد من الإسرائيليين.

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جيش الاحتلال عملية طوفان الأقصى إيران حماس

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