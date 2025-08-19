إعلام إسرائيلي: بدء استدعاء جنود الاحتياط تمهيدًا لاحتلال غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال بدأ في إصدار أوامر استدعاء لجنود الاحتياط، في إطار التحضير لعملية عسكرية برية تستهدف مدينة غزة.

استعدادات لاحتلال المدينة

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة عسكرية واسعة تهدف، بحسب المصادر، إلى السيطرة الكاملة على غزة، بعد أشهر من العمليات الجوية المكثفة والتصعيد المستمر.

مخاوف من تداعيات إنسانية

التحركات الإسرائيلية تثير قلقًا متزايدًا لدى المنظمات الدولية، التي حذرت من أن أي عملية احتلال ستفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع منذ سنوات.

غزة على صفيح ساخن

مع هذه التطورات، يترقب الفلسطينيون مرحلة جديدة من التصعيد، وسط تساؤلات حول المدى الذي قد تذهب إليه إسرائيل في تنفيذ خطتها العسكرية، وردود الفعل الإقليمية والدولية المتوقعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا للكابينيت يوم الخميس القادم لبحث صفقة في غزة.

وأكد الإعلام العبري، أن إسرائيل ستقدم ردها على الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار بحلول يوم الجمعة القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.