الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: بدء استدعاء جنود الاحتياط تمهيدًا لاحتلال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال بدأ في إصدار أوامر استدعاء لجنود الاحتياط، في إطار التحضير لعملية عسكرية برية تستهدف مدينة غزة.

استعدادات لاحتلال المدينة

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة عسكرية واسعة تهدف، بحسب المصادر، إلى السيطرة الكاملة على غزة، بعد أشهر من العمليات الجوية المكثفة والتصعيد المستمر.

مخاوف من تداعيات إنسانية

التحركات الإسرائيلية تثير قلقًا متزايدًا لدى المنظمات الدولية، التي حذرت من أن أي عملية احتلال ستفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع منذ سنوات.

غزة على صفيح ساخن

مع هذه التطورات، يترقب الفلسطينيون مرحلة جديدة من التصعيد، وسط تساؤلات حول المدى الذي قد تذهب إليه إسرائيل في تنفيذ خطتها العسكرية، وردود الفعل الإقليمية والدولية المتوقعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين  نتنياهو يعقد اجتماعا للكابينيت يوم الخميس القادم لبحث صفقة في غزة.

وأكد الإعلام العبري، أن إسرائيل ستقدم ردها على الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار بحلول يوم الجمعة القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام إسرائيلي جيش الاحتلال مدينة غزة غزة احتلال غزة جنود جيش الاحتلال إسرائيل

مواد متعلقة

إعلام عبري يكشف موعد رد تل أبيب على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

اجتماع قادة جيش الاحتلال للتصديق على خطة احتلال غزة

البيت الأبيض: ترامب يريد أن يرى نهاية للحرب في غزة

الأكثر قراءة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

رابطة اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads