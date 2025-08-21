الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع يصل إلى 1268 جنيها في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 24605 جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 144 جنيها عن سعره السابق.

سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و28 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10403 جنيهات للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 543 جنيها عن سعره السابق.

سعر نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 17381 جنيها، وفق البوابة الحكومية، بارتفاع 991 جنيها عن سعره السابق.

 

سعر سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 6 آلاف جنيه و25 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 25624 جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 70 جنيها عن سعره السابق.

سعر اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 11021 جنيها للطن، وفق البوابة الحكومية، بارتفاع 1268 جنيهًا عن سعره السابق.

سعر اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا

الأكثر قراءة

مروة يسري تعترف: مستشارة مرسي قالت لي أنت بنت مبارك وهذا سر عدائي لـ وفاء عامر

يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

مزارعو البطاطس يدخلون نفق الخسائر.. وتوقعات بأسعار قياسية عام 2026 (فيديوجراف)

ارتفاع الرومي والفلمنك، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

بعد بيان النيابة الليبية، عقوبة غير متوقعة في انتظار صاحب واقعة مزاح الأسد مع عامل مصري

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة

مفاجأة جديدة من كريم محمود عبد العزيز لزوجته آن رفاعي على الهواء

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مزارعو البطاطس يدخلون نفق الخسائر.. وتوقعات بأسعار قياسية عام 2026 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads