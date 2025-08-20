الأربعاء 20 أغسطس 2025
خارج الحدود

اندلاع حريق بسفينة حربية أمريكية قبالة سواحل أوكيناوا اليابانية

أفادت وكالة «رويترز»، نقلا عن خفر السواحل الياباني، باندلاع حريق بسفينة حربية أمريكية قبالة سواحل أوكيناوا.

وقال خفر السواحل الياباني: "نشارك في جهود الإطفاء".

 

تحطم طائرة مقاتلة خلال رحلة تدريبية شرق اليابان

في سياق آخر، أعلنت قوات الدفاع الجوى اليابانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، تحطم إحدى الطائرات المقاتلة التابعة لها من طراز "إف-2" أثناء رحلة تدريبية قبالة سواحل محافظة "إيباراكى" الواقعة شرق البلاد.


إنقاذ الطيار وهو الوحيد الذي كان على متن الطائرة

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نسختها الإنجليزية أنه تم إنقاذ الطيار وهو الوحيد الذي كان على متن الطائرة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

