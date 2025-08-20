اندلاع حريق بسفينة حربية أمريكية قبالة سواحل أوكيناوا اليابانية

أفادت وكالة «رويترز»، نقلا عن خفر السواحل الياباني، باندلاع حريق بسفينة حربية أمريكية قبالة سواحل أوكيناوا.

وقال خفر السواحل الياباني: "نشارك في جهود الإطفاء".

تحطم طائرة مقاتلة خلال رحلة تدريبية شرق اليابان

في سياق آخر، أعلنت قوات الدفاع الجوى اليابانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، تحطم إحدى الطائرات المقاتلة التابعة لها من طراز "إف-2" أثناء رحلة تدريبية قبالة سواحل محافظة "إيباراكى" الواقعة شرق البلاد.



إنقاذ الطيار وهو الوحيد الذي كان على متن الطائرة

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نسختها الإنجليزية أنه تم إنقاذ الطيار وهو الوحيد الذي كان على متن الطائرة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.