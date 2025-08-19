الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد على مقترح الوسطاء رغم مرور 24 ساعة

مصر، فيتو
مصر، فيتو

أكدت مصادر مصرية لـ"القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل لم ترسل ردها حتى الآن على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس بشأن غزة، وذلك رغم مرور 24 ساعة على تسلمها المقترح رسميًا.

ضمانة أمريكية

وأوضحت المصادر أن المقترح المطروح سيكون بضمانة أمريكية وبرعاية الرئيس دونالد ترامب، ما يمنحه ثقلًا سياسيًا ودوليًا من شأنه دعم فرص نجاحه.

اختبار أمام الحكومة الإسرائيلية

وشددت المصادر على أن الحكومة الإسرائيلية تقف أمام اختبار حقيقي لإنقاذ الرهائن، في ظل تعقيدات الملف وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية.

المفاوضات السبيل الوحيد

وأضافت أن لا سبيل لخروج المحتجزين إلا عبر المفاوضات، وعلى أساس مقترح المبعوث الأمريكي ويتكوف الذي صاغ خطوطًا عامة لصفقة شاملة بشأن غزة.

صفقة شاملة

وأشارت المصادر إلى أن المقترح يهدف في جوهره إلى التوصل لصفقة شاملة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين، بما يفتح الطريق أمام تثبيت تهدئة وإنهاء القتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل حركة حماس ترامب الحكومة الإسرائيلية ويتكوف غزة

مواد متعلقة

اجتماع قادة جيش الاحتلال للتصديق على خطة احتلال غزة

البيت الأبيض: ترامب يريد أن يرى نهاية للحرب في غزة

حماس تكشف موقفها من تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة ودور مصر

الأكثر قراءة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

رابطة اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads