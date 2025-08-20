الأربعاء 20 أغسطس 2025
خارج الحدود

إسرائيل تصادق رسميا على المخطط الاستيطاني "E1" بالقدس الشرقية

وحدات الاستيطان،
وحدات الاستيطان، فيتو

صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، رسميا على المخطط الاستيطانى المعروف بـ "E1" فى القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية.

 تنفيذ نحو 3400 وحدة سكنية جديدة 

وذكرت قناة (I24) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المخطط الاستيطاني يشمل تنفيذ نحو 3400 وحدة سكنية جديدة وإقامة مستوطنة جديدة في مستوطنة عسائيل قرب جبل الخليل، بالإضافة إلى 342 وحدة سكنية إلى جانب مبانٍ عامة وبنى تحتية.

7 آلاف مواطن يعيشون في 22 تجمعا في بادية القدس يواجهون خطر التهجير القسرى

وحذرت محافظة القدس، أول أمس الاثنين، من أن نحو 7 آلاف مواطن يعيشون في 22 تجمعا في بادية القدس، يواجهون خطر التهجير القسرى، جراء تنفيذ مشروع الاستيطان الإسرائيلي المعروف بـ"E1" إلى جانب مشروع شارع السيادة.

بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستيطاني في المنطقة "E1"

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن قبل عدة أيام، موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستيطاني في المنطقة "E1"، الواقعة شرق القدس، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.

