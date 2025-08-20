الأربعاء 20 أغسطس 2025
السبت، فصل الكهرباء عن 4 مناطق في قنا

السبت، فصل الكهرباء
السبت، فصل الكهرباء عن ٤ مناطق في قنا

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال الصيانة السنوية على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادى.

وقالت الوحدة المحلية إنه سوف يتم فصل التيار الكهربى يوم السبت القادم الموافق 2025/8/23 من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

مناطق قطع الكهرباء بقنا
وعن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها، فهي تشمل: الترعة الضمرانية،التقسيم المخالف،خلف الاستاد الرياضى،والعمارات السكنية.

كما ناشدت الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة على تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

