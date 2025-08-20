حملة مكبرة بمركز ومدينة قنا لإزالة الإشغالات (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات داخل مدينة قنا، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وتحقيق السيولة المرورية وراحة المواطنين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

قاد الحملة محمد عز نائب رئيس مدينة قنا، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر الإشغالات المتنوعة، شملت مخالفات إشغال طريق، وتعديات على الأرصفة، وعرض بضائع في غير الأماكن المخصصة.

وأكد أشرف أنور أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا بشأن تكثيف حملات الإشغالات ورفع التعديات، خاصة في الشوارع والميادين الرئيسية، بهدف إعادة الانضباط والحفاظ على النظام العام داخل المدينة.

وأشار إلى أن فرق العمل الميدانية تعمل بشكل دوري لرصد أي مخالفات أو إشغالات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح نائب المدينة أن الحملة لاقت استحسانًا من المواطنين، الذين أعربوا عن رضاهم تجاه الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشوارع، مؤكدًا أن الحملة ستتواصل بشكل يومي في مختلف أحياء المدينة.

كما أضاف أن الوحدة المحلية تعمل على التوازن بين فرض الانضباط ودعم أصحاب الأنشطة التجارية من خلال تخصيص أماكن بديلة ملائمة لعرض البضائع بعيدًا عن الأرصفة والطريق العام.

