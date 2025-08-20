الأربعاء 20 أغسطس 2025
غلق مزلقان الخلابيصي في قنا بسبب الصيانة

غلق مزلقان الخلابيصي
غلق مزلقان الخلابيصي في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، شمال محافظة قنا، عن غلق مزلقان الخلابيصي، اليوم الاربعاء الموافق ٢٠/٨/٢٠٢٥ من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.

 

إيجاد طريق بديل في قنا

وأشارت إلى أن غلق المزلقان بسبب أعمال الصيانة وعمل طبقات الاسفلت واستكمال أعمال تطوير المزلقان، مؤكدة أن الطريق البديل هو الكوم الأحمر حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المزلقان إلى العمل مرة أخرى.

وقد أعلنت الوحدة عن أرقام الشكاوى حال وجود أي مشكلات واجهت المواطنين خلال فترة الإغلاق.

