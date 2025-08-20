غلق مزلقان الخلابيصي في قنا بسبب الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، شمال محافظة قنا، عن غلق مزلقان الخلابيصي، اليوم الاربعاء الموافق ٢٠/٨/٢٠٢٥ من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.

إيجاد طريق بديل في قنا

وأشارت إلى أن غلق المزلقان بسبب أعمال الصيانة وعمل طبقات الاسفلت واستكمال أعمال تطوير المزلقان، مؤكدة أن الطريق البديل هو الكوم الأحمر حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المزلقان إلى العمل مرة أخرى.

وقد أعلنت الوحدة عن أرقام الشكاوى حال وجود أي مشكلات واجهت المواطنين خلال فترة الإغلاق.

