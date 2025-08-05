الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

فيرتز يعلق على قيمة صفقة انتقاله من ليفركوزن إلى ليفربول

فيرتز، فيتو
فيرتز، فيتو

عبر الدولي الألماني فلوريان فيرتز، لاعب الوسط الهجومي المنتقل حديثًا إلى ليفربول، على القيمة المالية الباهظة لصفقته، مؤكدًا تركيزه على اللعب وتحقيق الإنجازات مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

قيمة صفقة انتقال فيرتز إلى ليفربول 

وانضم فيرتز، 22 عامًا إلى الريدز قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 132 مليون دولار كمبلغ مبدئي، قد يرتفع إلى 154 مليون دولار مع الإضافات، في صفقة قد تصبح قياسية في بريطانيا.

فيرتز يقلل من أهمية قيمة صفقة انتقاله إلى ليفربول 

وأبدى فيرتز، الذي تألق في مباراة ودية انتهت بفوز ليفربول على أتلتيك بيلباو (3-2) أمس الإثنين، عدم اكتراثه بالأمور المالية، قائلًا: "لا أفكر في الأمر. أريد فقط لعب كرة القدم، ولا يهمني الأموال التي تدفعها الأندية فيما بينها".

وأضاف: "التحدي الأكبر هو الدفاع عن لقب الدوري، وهو أمر صعب للغاية، لذا سأركز على خلق الفرص وأداء الواجبات الدفاعية، مع استغلال قدرتي على الركض لخدمة الفريق وتحسين أدائه أثناء الاستحواذ على الكرة".

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد، في مباراة درع المجتمع يوم الأحد، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة بورنموث على أرضه في 15 أغسطس.

وأعرب فيرتز عن حماسه للتأقلم مع الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه "أكثر حدة وقوة بدنية" مقارنة بالدوري الألماني، مضيفًا: "كل اللاعبين أقوياء وسريعون، وأتطلع لتطوير مهاراتي وتعلّم المزيد في هذا التحدي".

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