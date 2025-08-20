ارتفاع أسعار البيض وانخفاض الدواجن في الأسواق.. شعبة الثروة الداجنة: إقبال متزايد من محلات إنتاج الحلويات والمطاعم.. ولدينا فائض 15% من الفراخ سيوجه للتصدير

خالفت أسعار البيض الحركة السعرية للدواجن، إذ بالرغم من الانخفاضات الملحوظة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، سجلت أسعار البيض ارتفاعات ملحوظة، خاصة في المحال التجارية.

فهل تواصل أسعار الفراخ الانخفاض أم تعاود الارتفاعات مرة أخرى؟ وما هي أسباب ارتفاع سعر البيض في الأسواق؟

هل ترتفع أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة؟

وقال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إنه يتوقع عدم حدوث زيادة في سعر الدواجن خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى كثرة المعروض من الدواجن في السوق.

فائض يصل لـ 15 % والاتجاه لتصدير الدواجن

وأضاف أنه ليس هناك زيادة فقط في المعروض بل يوجد فائض يصل لـ 15%، ونتيجة لتصدير الفائض من الدواجن.

أسباب عدم شعور المواطن بالانخفاضات في أسعار الدواجن

وعن أسباب عدم شعور المواطن بالانخفاضات في أسعار الفراخ؛ أوضح أن ذلك يرجع إلى هناك بعض أصحاب المحال يبعون «بمزاجهم» على حسب كل منطقة.

محلات بيع الطيور تعمل بصورة عشوائية

وأشار إلى أن محلات بيع الطيور تعمل بصورة عشوائية، خاصة وأن تراخيص محلات بيع الطيور الحية متوقف إصدارها منذ عام 2009، وهذه أمر خطير على صناعة الدواجن.

المطالبة بضرروة تطبيق قانون 70 لسنة 2009

ويرى «السيد» أن الدواجن المبردة والمجمدة هي الآمنة صحيًا للمستهلك المصري، ولذلك طالبت وزير الزراعة بضرورة تطبيق قانون 70 لسنة 2009، وهو الخاص بتحويل بيع الطيور من الحي إلى البيع المبرد والمجمد وهو الآمن صحيًا للمستهلك.

العمل على زيادة المعروض من الدواجن

وقال: إن تطبيق قانون 70 يحد أيضًا من عمليات التداول المتعددة، التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن، كما أن تطبيق القانون يحول الدواجن من سلعة غير قابلة للتخزين إلى سلعة قابلة للتخزين، مما يؤدي إلى زيادة المعروض.

تطبيق قانون 70 سيطيح ضم الدواجن للبورصة السلعية

وتابع: يضاف إلى ذلك سيتيح تطبيق القانون ضمها إلى البورصة السلعية المصرية، وبدلًا من تحديد سعر الدواجن عشوائيًا، يتم تحديد سعرها عن طريق البورصة السلعية.

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

وفيما يخص ارتفاع أسعار البيض، قال سامح السيد إن أسعار البيض ارتفعت ارتفاعات طفيفة جدًا، مع زيادة الإقبال على شراء البيض خلال الفترة الحالية، وهذا أمر طبيعي يحدث كل عام.

إقبال متزايد من شركات إنتاج الحلوى على شراء البيض

وأوضح أن هناك إقبالا متزايدا من شركات إنتاج الحلوى على شراء البيض، إضافة إلى إقبال المطاعم على شراء البيض خلال فترة الصيف، لسد إحتياجات عملائها.

يزيد الإقبال على شراء البيض في موسم المصايف

وتابع: إلى جانب موسم المصايف الذي خلاله يزيد الإقبال على شراء البيض سواء من المستهلكين أو من أصحاب المطاعم في المناطق الساحلية.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وفي نفس السياق، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 130 جنيها و132 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 132 إلى 135 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 135 إلى 138 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 137 إلى 146 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيهًا إلى 127 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 63 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 104 جنيهات إلى 105 جنيهات.

