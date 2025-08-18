سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الإثنين، استقرارًا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين الموافق 18 أغسطس 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 130 جنيها و132 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 132 إلى 135 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 135 إلى 138 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 137 إلى 146 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيهًا إلى 127 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.