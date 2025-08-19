هل ترتفع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة؟

سجلت أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية انخفاضات ملحوظة في الأسواق، فهل تواصل أسعار الفراخ الانخفاض أم تعاود الارتفاعات مرة أخرى؟

هل ترتفع أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة؟

توقع سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، عدم ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

أسباب التوقعات بعدم ارتفاع أسعار الفراخ

قال سامح السيد لـ «فيتو» إنه يتوقع عدم حدوث زيادة في سعر الدواجن خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى كثرة المعروض من الدواجن في السوق.

فائض يصل لـ 15 % والاتجاه لتصدير الدواجن

وأضاف: أن ليس فقط هناك زيادة في المعروض بل يوجد فائض يصل لـ 15%، ونتيجة لتصدير الفائض من الدواجن.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة

أسباب عدم شعور المواطن بالانخفاضات في أسعار الدواجن

وعن أسباب عدم شعور المواطن بالانخفاضات في أسعار الفراخ؛ أوضح أن ذلك يرجع إلى هناك بعض أصحاب المحال يبعون «بمزاجهم» على حسب كل منطقة.

محلات بيع الطيور تعمل بصورة عشوائية

وأشار إلى أن محلات بيع الطيور تعمل بصورة عشوائية، خاصة وأن تراخيص محلات بيع الطيور الحية متوقف إصدارها منذ عام 2009، وهذه أمر خطير على صناعة الدواجن.

المطالبة بضرروة تطبيق قانون 70 لسنة 2009

ويرى «السيد» أن الدواجن المبردة والمجمدة هي الآمنة صحيًا للمستهلك المصري، ولذلك طالبت وزير الزراعة بضرورة تطبيق قانون 70 لسنة 2009، وهو الخاص بتحويل بيع الطيور من الحي الي البيع المبرد والمجمد وهو الآمن صحيًا للمستهلك.

العمل على زيادة المعروض من الدواجن

وقال: إن تطبيق قانون 70 يحد أيضًا من عمليات التداول المتعددة، التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن، كما أن تطبيق القانون يحول الدواجن من سلعة غير قابلة للتخزين إلى سلعة قابلة للتخزين، مما يؤدي إلى زيادة المعروض.

تطبيق قانون 70 سيطيح ضم الدواجن للبورصة السلعية

وتابع: يضاف إلى ذلك سيتيح تطبيق القانون ضمها إلى البورصة السلعية المصرية، وبدلًا من تحديد سعر الدواجن عشوائيًا، يتم تحديد سعرها عن طريق البورصة السلعية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 63 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 104 جنيهات إلى 105 جنيهات.

