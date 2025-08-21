الخميس 21 أغسطس 2025
سياسة

موعد جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

يستعد الشارع السياسي  لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من المحافظات خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما تم إعلان نتيجة الجولة الأولى رسميًّا الثلاثاء الماضي.

 

مرحلة الدعاية الانتخابية 

وتبدأ إجراءات انتخابات جولة الإعادة بمرحلة الدعاية الانتخابية من اليوم التالي لإعلان نتيجة الجولة الأولى، ثم تبدأ مرحلة الصمت الانتخابي يوم ٢٤ أغسطس، قبل بدء إجراء التصويت في الخارج يومي ٢٤ و٢٥ أغسطس وفي الداخل يومي ٢٧ و٢٨ أغسطس.


ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ يوم ٤ سبتمبر المقبل.

 

انتخابات مجلس الشيوخ 

وتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرًّا انتخابيًّا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو  10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وأجريت الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

