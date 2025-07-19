تفرغ وحفظ وظيفة، آليات التعامل مع أعضاء مجلس الشيوخ العاملين بالدولة

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس الشيوخ، ويعقبها إعلان النتيجة لأعضاء المجلس الجديد، البالغ عددهم 300 عضو، بينهم 100 يعينهم رئيس الجمهورية، وذلك بعدما أعلنت أمس الجمعة، الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية لمرشحي 2025.

آليات التعامل مع أعضاء مجلس الشيوخ العاملين بالدولة

وحدد قانون مجلس الشيوخ، آليات وضوابط التعامل مع الأعضاء إذا كانوا معينين عند الانتخاب في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، والتي تتمثل في أحقية التفرغ والاحتفاظ بالوظيفة.

تفرغ عضو مجلس الشيوخ مع الاحتفاء بكافة حقوقه

وفي هذا الصدد تنص المادة 33 من قانون مجلس الشيوخ على أنه: إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

تقاضي الراتب وكافة البدلات

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

كما تنص المادة 34 من قانون مجلس الشيوخ على أنه: لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.

حق عضو مجلس الشيوخ في الترقية بالأقدمية

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

حق عضو مجلس الشيوخ في العودة لعمله بعد انقضاء العضوية

ومنح القانون الحق لعضو مجلس الشيوخ، في العودة لعمله بعد انتهاء عضويته، حيث تنص المادة 35 على: يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

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