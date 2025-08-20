الائتلاف المصري يصدر تقريره الختامي لانتخابات الشيوخ

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم التقرير الختامي حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تحت عنوان: "انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. قراءة في المسارات والنتائج"، والذي يوثق العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، ويحلل أبرز التحديات التي واجهتها، ويقدم مجموعة من التوصيات الهادفة لتعزيز النزاهة والمشاركة السياسية في المستقبل.

وبلغت نسبة المشاركة العامة 17.08% فقط من إجمالي الناخبين المقيدين، وهي نسبة أقل من انتخابات عام 2020 التي سجلت 32.22%.

وشهدت بعض اللجان الانتخابية تأخيرات في الفتح ونقصًا في التجهيزات، بينما التزمت لجان أخرى بالانضباط والإشراف القضائي الكامل.

وبرزت ممارسات دعائية سلبية من بينها الدعاية السوداء واستخدام المال السياسي، بما أثر على نزاهة المناخ الانتخابي.

كما أن مشاركة المرأة والشباب في العملية التصويتية كانت لافتة، إلا أن حضورهم كمرشحين ظل محدودًا نسبيًا بالاضافة الى ان المشاركة في الخارج تمت في 117 دولة عبر السفارات والقنصليات، لكنها اتسمت بضعف الإقبال.

أهم التوصيات

المحور التشريعي: مراجعة نظام القوائم المغلقة المطلقة، وتعديل قانون تقسيم الدوائر لضمان عدالة التمثيل.

المحور السياسي: توسيع المجال العام للأحزاب، وتشجيع مشاركة الشباب والمرأة، وفتح حوار وطني حول مستقبل الحياة النيابية.

المحور التنظيمي والإجرائي: تطوير البنية التحتية للعملية الانتخابية، وتدريب أعضاء اللجان على إدارة الاقتراع بشفافية.

المحور المجتمعي والإعلامي: إطلاق حملات توعية انتخابية، مواجهة الدعاية السوداء والمال السياسي، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة.

وأكد الائتلاف في ختام بيانه أن هذه التوصيات تأتي في إطار سعيه لتعزيز الثقة الشعبية في العملية الانتخابية، وضمان مشاركة أوسع في الاستحقاقات المقبلة، بما يرسخ أسس الديمقراطية الفاعلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.