الأربعاء 20 أغسطس 2025
القوات المسلحة تنظم زيارة لإحدى الوحدات الخاصة البحرية (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قامت القوات المسلحة بتنظيم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الجامعات المصرية لإحدى الوحدات الخاصة البحرية.

وجاء ذلك استمرارًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مستوى الوعى لدى مختلف فئات المجتمع وإطلاعهم على إمكانيات وقدرات القوات المسلحة التي تمكنها من الحفاظ على سلامة الوطن وصون مقدساته.

تعريف الشباب المصرى بالجهود التى تبذلها القوات البحرية

وخلال مراسم الزيارة ألقى اللواء بحرى أ.ح محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا أهمية تلك الزيارات التى تسهم فى تعريف الشباب المصرى بالجهود التى تبذلها القوات البحرية فى الحفاظ على الحدود البحرية المصرية مهما كلفهم ذلك من تضحيات وأن القوات البحرية شهدت خلال الفترة الماضية تزويدها بأحدث نظم التسليح بما يمكنها من حماية المياه الإقليمية والاقتصادية للدولة المصرية.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية استمع الوفد خلالها لعرض تقديمى عن طبيعة ومهام عمل الوحدات الخاصة البحرية، أعقبها تفقد معرضًا يضم عددًا من أحدث الأسلحة التى يستخدمها المقاتلين فى تنفيذ المهام التى تسند إليهم.

وفي ختام الفعاليات، أعرب الوفد عن اعتزازهم بقواتهم المسلحة ومدى وصولها إلى هذا المستوى الراقى من الجاهزية والإستعداد القتالى، مؤكدين أن مصر ستظل وطنًا آمنًا مستقرًا بعطاء وتضحيات أبنائها المخلصين.

