قرعة دوري الكرة النسائية، اتحاد الكرة يعلن عن مواجهات الأسبوع الأول

أجريت ظهر اليوم قرعة دوري الكرة النسائية موسم 2025-2026 بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور مصطفى عيسى ومجدي الشيخ عضو لجنة المسابقات وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبي الأندية.



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

الزمالك * إس ای کا إف سي

اتحاد بسيون * البنك الأهلي

بالم هيلز * الأهلي

مودرن سبورت * المصري

وادى دجلة * المقاولون

إنبى * زد إف سي

بيراميدز * الطيران

رع * إف سي مسار

ويشهد دوري الكرة النسائية للموسم الجديد مشاركة 16 ناديا، هي: الأهلي والزمالك ووادي دجلة والمقاولون العرب والطيران وإنبي والبنك الأهلي وزد وبالم هيلز ومسار واس أي كاي إف سي ورع ومودرن سبورت واتحاد بسيون وبيراميدز والمصري، بعد اعتذار الجونة.

