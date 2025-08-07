الكرة الذهبية، المرشحات الخمس لجائزة "كوبا" النسائية

الكرة الذهبية، بدأت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الخميس الإعلان عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في العالم عن العام الجاري 2025 في نسختها الـ69.

المرشحات الخمس لجائزة "كوبا" النسائية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المرشحات الخمس لجائزة "كوبا" التي تُمنح لأفضل لاعبة تحت 21 عامًا في العالم:

ميشيل أجيمانج (آرسنال وبرايتون)

ليندا كايسيدو (ريال مدريد)

فيكي كابتين (تشيلسي)

فيكي لوبيز (برشلونة)

كلاوديا مارتينيز أوفاندو (كلوب أولمبيا)

المرشحون العشرة لجائزة "كوبا" للرجال



وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قد بدأت في الاعلان عن المرشحين العشرة لجائزة "كوبا" للرجال، والتي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في العالم وجاءوا كالتالي..



باو كوبارسي (برشلونة)

أيوب بوعدي (ليل)

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

إستيفاو (بالميراس/ تشيلسي)

دين هويسن (بورنموث/ ريال مدريد)

مايلز لويس سكيلي (آرسنال)

رودريجو مورا (بورتو)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

لامين يامال (برشلونة)

كينان يلدز (يوفنتوس)

إعلان المرشحين للكرة الذهبية

ومن المقرر أن تكشف "فرانس فوتبول" على مدار اليوم عن قائمة مكونة من 30 لاعبًا، مرشحين لنيل الجائزة المرموقة إضافة إلى المرشحين لجوائز "كوبا" (أفضل لاعب شاب)، و"ياشين" (أفضل حارس مرمى)، و"كرويف" (أفضل مدرب)، وأفضل نادٍ، وأفضل لاعبة.

مواعيد الكشف عن المرشحين والمرشحات لجوائز الكرة الذهبية



الساعة 13:30: الإعلان عن المرشحات الخمس لجائزة "كوبا" النسائية (أفضل لاعبة تحت 21 عامًا).

13:45: الإعلان عن المرشحين العشرة لجائزة "كوبا" للرجال (أفضل لاعب تحت 21 عامًا).

14:00: الإعلان عن المرشحات الخمس لجائزة "ياشين" للسيدات (أفضل حارسة مرمى).

14:15: الإعلان عن المرشحين العشرة لجائزة "ياشين" للرجال (أفضل حارس مرمى).

14:30: الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب لفريق نسائي.

14:45: الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب لفريق للرجال.

15:00: الإعلان عن أفضل 5 أندية للسيدات.

15:15: الإعلان عن أفضل 5 أندية للرجال.

16:00: الإعلان عن 30 مرشحة لجائزة الكرة الذهبية للسيدات.

16:15: الإعلان عن 30 مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية للرجال

موعد الاعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

وحددت مجلة "فرانس فوتبول" يوم 22 سبتمبر المقبل موعدًا للكشف عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" في حفل ضخم سيقام بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وستُقام الاحتفالية الكبرى في مسرح دو شاتليه في باريس حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع مجموعة أموري وصحيفة ليكيب لتنظيم هذا الحدث السنوي المرموق.

وشهد العام الجاري تألق أكثر من نجم حول العالم مما يشعل المنافسة على جائزة أفضل لاعب، إذ يتنافس لاعبون مثل عثمان ديمبلي وفيتينيا (باريس سان جيرمان)، ولامين يامال ورافينيا (برشلونة)، وكيليان مبابي (ريال مدريد)، ومحمد صلاح (ليفربول)، وغيرهم.

الفائزون بجوائز العام الماضي



جائزة الكرة الذهبية للرجال: رودري (إسبانيا، مانشستر سيتي)

جائزة الكرة الذهبية للسيدات: أيتانا بونماتي (إسبانيا، برشلونة)

جائزة كوبا (أفضل لاعب شاب): لامين يامال (إسبانيا، برشلونة)

جائزة ياشين (أفضل حارس مرمى): إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين، أستون فيلا)

مدرب العام للرجال: كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

مدربة العام للسيدات: إيما هايز (تشيلسي/ المنتخب الأمريكي)

نادي العام للرجال: ريال مدريد (إسبانيا)

نادي العام للسيدات: برشلونة (إسبانيا)

