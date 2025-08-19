اتحاد الكرة ينعى والد محمد الشناوي حارس منتخب مصر

محمد الشناوي، تقدم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات وجميع العاملين بخالص العزاء والمواساة لمحمد الشناوي، حارس مرمي المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في وفاة المغفور له بإذن الله والده، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي السيد محمد الشناوي، والد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عمر ناهز الـ 70 عاما، في حادث سير على طريق الواحات.

وفاة والد محمد الشناوي، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

