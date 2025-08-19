إعادة قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية بعد انسحاب هذا النادي

الكرة النسائية، قرر اتحاد الكرة إعادة إجراء قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية موسم 2025-2026 رسميا.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، إعادة إجراء قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية بعد اعتذار نادي الجونة رسميا.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة مراسم إعادة القرعة غدا الأربعاء في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

ويشهد دوري الكرة النسائية للموسم الجديد مشاركة 16 ناديا، هي: الأهلي والزمالك ووادي دجلة والمقاولون العرب والطيران وإنبي والبنك الأهلي وزد وبالم هيلز ومسار واس أي كاي إف سي ورع ومودرن سبورت واتحاد بسيون وبيراميدز والمصري، بعد اعتذار الجونة.

قرعة دورى الكرة النسائية

وكانت قرعة دورى الكرة النسائية السابقة أسفرت عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

البنك الأهلى مع رع

الأهلى مع الطيران

الجونة مع إنبي

المصرى مع اتحاد بسيون

مودرن سبورت مع مسار

الزمالك مع بالم هيلز

وادى دجلة مع المقاولون

زد مع بيراميدز

اى اس كا باى

