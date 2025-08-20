خارجية فلسطين: تصديق إسرائيل على البناء الاستيطاني يتطلب سرعة الاعتراف بدولتنا

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن تصديق الاحتلال الإسرائيلي على البناء الاستيطاني E1 يستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، قبل قليل.

تصديق الاحتلال الإسرائيلي على البناء الاستيطاني E1

وأكدت أن تصديق الاحتلال الإسرائيلي على البناء الاستيطاني E1 اعتراف إسرائيلي رسمي وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة الغربية.

تُعَدّ المنطقة المعروفة باسم E1 من أكثر المخططات الاستيطانية الإسرائيلية إثارة للجدل، إذ تقع شرق القدس وتربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالمدينة، وهو ما يعني عمليًا فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وقطع التواصل الجغرافي بينهما.

فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا عاصمتها القدس الشرقية

وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مرارًا من المضي في هذا المشروع، كونه يقوض بشكل مباشر فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا عاصمتها القدس الشرقية، ويُعدّ خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

