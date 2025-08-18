أول رد من فرنسا على إغلاق قنصليتها في القدس

علقت الحكومة الفرنسية على قرار الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس.

وقالت الحكومة الفرنسية: “لم نتلق أي إخطار من إسرائيل بشأن إغلاق قنصليتنا في القدس، وقرار إسرائيل إغلاق قنصليتنا سيلحق ضررا بعلاقتنا ويستدعي رد فعل”.

إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت “يسرائيل هيوم”، نقلا عن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، أنه قرر إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس عقب اعتراف باريس بدولة فلسطين.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الخارجية الإسرائيلية، أن القنصلية الفرنسية بالقدس تتصرف بتحد وفرنسا تقود الخط المناوئ لإسرائيل.

ويتزايد عدد الدول التي تتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين، حيث انضمت أكثر من 147 دولة إلى الدعوة للاعتراف الدولي.

واعترفت معظم دول العالم بدولة فلسطين عام 1988، عقب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني قيام الدولة وحذت حذوها دول أخرى غير غربية عديدة في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

مؤخرا، أعلنت أستراليا والبرتغال وكندا ومالطا عن خططها للانضمام إلى بريطانيا وفرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتنضم بذلك إلى أكثر من 147 دولة أخرى.

في ربيع عام 2024، اعترفت المزيد من الدول الأوروبية والكاريبية بدولة فلسطين، بما في ذلك بربادوس وأيرلندا وجامايكا والنرويج وإسبانيا.

في ذلك الوقت، دعا رئيس الوزراء الايرلندي سيمون هاريس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة".

