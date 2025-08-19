الثلاثاء 19 أغسطس 2025
خارج الحدود

سرايا القدس تعلن تدمير آلية إسرائيلية بحي الزيتون

سرايا القدس
سرايا القدس

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: دمرنا آلية صهيونية بتفجير عبوة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة ورصدنا عمليات إجلاء للجنود.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

وبالأمس الإثنين، أعلنت سرايا القدس، في بيان صادر عنها، عن استهداف مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة الفرقان جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة باستخدام قذائف هاون.

وقالت  سرايا القدس، إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات جنود وآليات إسرائيلية متوغلة شمال مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها، إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في حي الزيتون بمدينة غزة.

القسام تستهدف دبابة إسرائيلية 

وقبل وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها بقذائف هاون موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع.

