الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لافروف: روسيا تدعم بدء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت

لافروف،فيتو
لافروف،فيتو

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء إن موسكو مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع كييف.

وأضاف: واشنطن لديها فهم واضح للأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، ونشعر بقلق حقيقي بشأن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.


وأكد أن روسيا تدعم بدء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت والأولوية، لحل الأزمة الإنسانية في غزة، مضيفًا: “من الجيد أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تدعم استمرار الحرب في أوكرانيا”.

 وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي إن أي اتصالات على مستوى عال مع أوكرانيا تتطلب إعدادا دقيقا.

وتابع لافروف: “لا نرفض أي صيغة من صيغ العمل بشأن التسوية الأوكرانية سواء ثنائية أو ثلاثية الأطراف”.

وقبل وقت سابق أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، بأن موسكو أبدت استعدادها لتسليم 31 شخصًا إلى أوكرانيا، فى إطار اتفاق تبادل المواطنين بين الجانبين.

31 من سكان مقاطعة كورسك لا يزالون محتجزين في أوكرانيا

وأوضحت موسكالكوفا - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن السلطات الأوكرانية قدمت لموسكو قائمة بأسماء الأشخاص الذين تطالب بعودتهم إلى أوكرانيا، في حين أرسلت موسكو إلى كييف قائمة مماثلة تضم 31 شخصًا، مؤكدة أن 31 من سكان مقاطعة كورسك لا يزالون محتجزين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن فرض أي شروط على عودتهم يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

التوصل إلى حل إيجابي لهذه القضية الإنسانية

وشددت موسكالكوفا على أن روسيا منفتحة على أي حوار يمكن أن يساهم في التوصل إلى حل إيجابي لهذه القضية الإنسانية، بما يضمن احترام القوانين الدولية وحقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الإدارة الامريكية الأزمة الإنسانية في غزة الحرب في أوكرانيا الضفة الغربية أوكرانيا

مواد متعلقة

لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن يصلان إلى ألاسكا للمشاركة في القمة الروسية الأمريكية

لافروف: ترامب يتعرض لضغوط غير لائقة من الناتو والاتحاد الأوروبي لاستمرار الصراع

لافروف وكيم جونج أون يؤكدان التزامهما بحل المشكلات في شبه الجزيرة الكورية

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

تعرف على اختصاصات قاضي الأوامر الوقتية بقانون الإيجار القديم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

خدمات

المزيد

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads