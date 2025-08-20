لافروف: روسيا تدعم بدء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء إن موسكو مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع كييف.

وأضاف: واشنطن لديها فهم واضح للأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، ونشعر بقلق حقيقي بشأن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.



وأكد أن روسيا تدعم بدء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت والأولوية، لحل الأزمة الإنسانية في غزة، مضيفًا: “من الجيد أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تدعم استمرار الحرب في أوكرانيا”.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي إن أي اتصالات على مستوى عال مع أوكرانيا تتطلب إعدادا دقيقا.

وتابع لافروف: “لا نرفض أي صيغة من صيغ العمل بشأن التسوية الأوكرانية سواء ثنائية أو ثلاثية الأطراف”.

وقبل وقت سابق أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، بأن موسكو أبدت استعدادها لتسليم 31 شخصًا إلى أوكرانيا، فى إطار اتفاق تبادل المواطنين بين الجانبين.

31 من سكان مقاطعة كورسك لا يزالون محتجزين في أوكرانيا

وأوضحت موسكالكوفا - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن السلطات الأوكرانية قدمت لموسكو قائمة بأسماء الأشخاص الذين تطالب بعودتهم إلى أوكرانيا، في حين أرسلت موسكو إلى كييف قائمة مماثلة تضم 31 شخصًا، مؤكدة أن 31 من سكان مقاطعة كورسك لا يزالون محتجزين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن فرض أي شروط على عودتهم يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

التوصل إلى حل إيجابي لهذه القضية الإنسانية

وشددت موسكالكوفا على أن روسيا منفتحة على أي حوار يمكن أن يساهم في التوصل إلى حل إيجابي لهذه القضية الإنسانية، بما يضمن احترام القوانين الدولية وحقوق المواطنين.

