الرئيس الفرنسي لـ ترامب: ندعم خيار السلام في أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحضور قادة أوروبا، أن جميع الأطراف تدعم فكرة السلام في أوكرانيا.

وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

وشدد ماكرون على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش الأوكراني للدفاع عن أراضيه.

أهمية الاجتماع الثلاثي

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فكرة الاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا تُعد خطوة بالغة الأهمية يمكن أن تفتح الطريق أمام التوصل إلى خيار السلام.

محادثات ناجحة واتصال مرتقب مع بوتين

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، أن الهدف الأول يتمثل في وقف الاقتتال وإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأوضح ترامب أنه أجرى "محادثات ناجحة بشأن أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه القادة الأوروبيين، لبحث سبل دفع المفاوضات.

