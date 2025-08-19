ضبط سائق سيارة ملاكي دهس شابا وفر هاربا بالفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم من ضبط سائق سيارة ملاكي، دهس شابا على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، بالقرب من مدخل منطقة كوم أوشيم، وفر هاربا، وتم نقل جثة الضحية إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الواقعة وضبط السائق الهارب

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة طامية، برئاسة العقيد محمد ثروت مفتش المباحث، والرائد محمد عشري رئيس مباحث المركز، قد كثفت جهودها فور مصرع شاب تحت عجلات سيارة وفر قائدها هاربا، ونجحت جهودهم في تحديد هوية السائق بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم القاء القبض عليه.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شاب دهسته سيارة مسرعة علي طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي عند مدخل منطقة كوم أوشيم، وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع انه "مصطفى.ر" في العقد الثاني من العمر، ولقي مصرعه في الحال وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

وتحرر المحضر اللازم، واحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطبيب الشرعي، وكلف إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط وإحضار السائق الهارب، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.