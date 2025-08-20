غرفة الأخشاب: 350 مليون دولار صادرات متوقعة بنهاية العام الجاري

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، باتحاد الصناعات أن صناعة الأثاث في مصر تشهد ثورة تقنية ملحوظة بفضل تقدم التكنولوجيا واستخدام الذكاء الصناعي بشكل فعال.

وتوقع أن تتجاوز صادرات القطاع حاجز 350 مليون دولار بنهاية عام 2025، في ظل الأداء القوي في النصف الأول من العام، الذي سجل صادرات بقيمة 200 مليون دولار، بزيادة ملحوظة عن مستويات العام السابق التي بلغت 331 مليون دولار.

ودعا الحكومة إلى السعي نحو تنمية القطاع والتوسع في هذه الصناعة المهمة التي يعمل بها الملايين، والعمل على تطويرها والاهتمام بها، كون هذا الأمر يصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو الدولة.

أوضح نصر الدين في تصريحات صحفية اليوم أن التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي توفر إمكانيات هائلة للمصممين في صناعة الأثاث، حيث يمكن للخوارزميات والبرمجيات المعتمدة على الذكاء الصناعي تحليل اتجاهات التصميم، واستخلاص الأفكار الإبداعية، وتقديم اقتراحات فريدة تلبي احتياجات وتوقعات المستهلكين.

وأشار نصر الدين إلى أن تأثير الذكاء الصناعي يسهم في دفع صناعة الأثاث إلى مستقبل مشرق مليء بالتحول والابتكار، فما كان يعتبر خيالًا في الماضي، أصبح اليوم جزءًا لا يتجزأ من واقع صناعة الأثاث المتطورة.

وأكد أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة صادرات الأثاث المصري للأسواق العالمية، خاصة للسوقين الأمريكية والأوروبية، وذلك من خلال التركيز على زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة لصناعة الأثاث والارتقاء بالتصميمات لتتناسب مع مختلف الأذواق في الأسواق المحلية والعالمية.

