الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة الأخشاب: 350 مليون دولار صادرات متوقعة بنهاية العام الجاري

علاء نصر الدين عضو
علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، باتحاد الصناعات أن صناعة الأثاث في مصر تشهد ثورة تقنية ملحوظة بفضل تقدم التكنولوجيا واستخدام الذكاء الصناعي بشكل فعال. 

وتوقع أن تتجاوز صادرات القطاع حاجز 350 مليون دولار بنهاية عام 2025، في ظل الأداء القوي في النصف الأول من العام، الذي سجل صادرات بقيمة 200 مليون دولار، بزيادة ملحوظة عن مستويات العام السابق التي بلغت 331 مليون دولار.

ودعا الحكومة إلى السعي نحو تنمية القطاع والتوسع في هذه الصناعة المهمة التي يعمل بها الملايين، والعمل على تطويرها والاهتمام بها، كون هذا الأمر يصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو الدولة.

أوضح نصر الدين في تصريحات صحفية اليوم أن التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي توفر إمكانيات هائلة للمصممين في صناعة الأثاث، حيث يمكن للخوارزميات والبرمجيات المعتمدة على الذكاء الصناعي تحليل اتجاهات التصميم، واستخلاص الأفكار الإبداعية، وتقديم اقتراحات فريدة تلبي احتياجات وتوقعات المستهلكين.

وأشار نصر الدين إلى أن تأثير الذكاء الصناعي يسهم في دفع صناعة الأثاث إلى مستقبل مشرق مليء بالتحول والابتكار، فما كان يعتبر خيالًا في الماضي، أصبح اليوم جزءًا لا يتجزأ من واقع صناعة الأثاث المتطورة.

عضو غرفة الأخشاب: لدينا فرصة ذهبية لتحويل صناعة الأثاث إلى قاطرة للتصدير

غرفة صناعة الأخشاب: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تعمق التصنيع المحلي

وأكد أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة صادرات الأثاث المصري للأسواق العالمية، خاصة للسوقين الأمريكية والأوروبية، وذلك من خلال التركيز على زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة لصناعة الأثاث والارتقاء بالتصميمات لتتناسب مع مختلف الأذواق في الأسواق المحلية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب صناعة الاخشاب الاخشاب علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشا الأثاث الأثاث في مصر

مواد متعلقة

إيتيدا تنظم أول ورشة عمل حول الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي

توفير فرص عمل في صناعة الأثاث بالبوسنة والهرسك

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads