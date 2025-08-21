الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الحد الأدنى لفتح حساب بنك القاهرة بالعملة الأجنبية والمحلية

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل الحد الأدنى لفتح حساب التوفير بالعملة المحلية والأجنبية.


5000جم / 100 دولار / 100 يورو / 100 جنيه إسترليني

عمولة الحد الأدنى لرصيد حسابات التوفير
75 جم شهريًا لحسابات العملة المحلية أو 2 دولار، 2 يورو، 2 جنيه إسترليني لحسابات العملات الأجنبية.


في حالة انخفاض رصيد الحساب عن 5000 جم

يمنح بنك القاهرة لعملائه من خلال حساب وفر، بطاقة ميزة للخصم المباشر فقط مجانًا، مع إمكانية إصدار أي من بطاقات الخصم المباشر الأخرى وفقا لتعريفة أسعار الخدمات المصرفية. 

 وتشمل قائمة خصائص حساب وفر في بنك القاهرة ما يلي:

محفظة القاهرة كاش 

لا يمكن السحب من على شباك الفرع ويتم السحب من خلال بطاقة الخصم المباشر فقط (فيما عدا ذوي الإعاقة يسمح لهم بالتعامل من شباك الفرع) 

يسمح للعملاء إجراء الخدمات غير المتاحة بالخدمات الإلكترونية من خلال الفرع على سبيل المثال: الإيداع في حالة عدم توافر ذلك بماكينة الفرع، تعليمات مستديمة، ربط شهادات، توكيل، إلخ...  

إمكانية إصدار الشهادات والودائع وربطها بالحساب بشرط ألا يتعدى إجمالي محفظة العميل الحدود المسموح بها 500 ألف جم.

 وهناك عدد من المواصفات خاصة للفئة العمرية من 16 الى 21 فقط:
- لا يجوز إصدار توكيل داخلي لحساباتهم
- لا يجوز إصدار قروض / بطاقات ائتمانية
- لا يسمح بإصدار الشهادات والودائع إلا إذا مواصفات الشهادة/ الوديعة تسمع بالإصدار للفئة العمرية بين 16 إلى 21".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملات الأجنبية بطاقات الخصم المباشر بطاقة الخصم المباشر بنك القاهرة بطاقة ميزة حساب التوفير حسابات التوفير حساب وفر فتح حساب التوفير محفظة القاهرة كاش محفظة القاهرة

الأكثر قراءة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

القاهرة 37 والصعيد ما زال على خط النار، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

أسعار الخضار اليوم، انخفاض كبير في الليمون والارتفاع يضرب 6 أصناف

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر "سندويتشات وميا" للزوار وكله بـ"جنيه" (فيديو)

أسعار المانجو اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، انخفاض 4 أصناف منها الصديقة

سعر الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع العنب والتين البرشومي

سعر السمك اليوم، انخفاض المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات والبلطي الأسواني يواصل صدماته

أغسطس "خارج التوقعات"، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق، وارتفاع الأمواج يعكر صفو المصطافين

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بيت الخبرة العربي الذي تخطى الـ70 عامًا.. ما هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads