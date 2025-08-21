الحد الأدنى لفتح حساب بنك القاهرة بالعملة الأجنبية والمحلية

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل الحد الأدنى لفتح حساب التوفير بالعملة المحلية والأجنبية.



5000جم / 100 دولار / 100 يورو / 100 جنيه إسترليني

عمولة الحد الأدنى لرصيد حسابات التوفير

75 جم شهريًا لحسابات العملة المحلية أو 2 دولار، 2 يورو، 2 جنيه إسترليني لحسابات العملات الأجنبية.



في حالة انخفاض رصيد الحساب عن 5000 جم

يمنح بنك القاهرة لعملائه من خلال حساب وفر، بطاقة ميزة للخصم المباشر فقط مجانًا، مع إمكانية إصدار أي من بطاقات الخصم المباشر الأخرى وفقا لتعريفة أسعار الخدمات المصرفية.

وتشمل قائمة خصائص حساب وفر في بنك القاهرة ما يلي:

محفظة القاهرة كاش

لا يمكن السحب من على شباك الفرع ويتم السحب من خلال بطاقة الخصم المباشر فقط (فيما عدا ذوي الإعاقة يسمح لهم بالتعامل من شباك الفرع)

يسمح للعملاء إجراء الخدمات غير المتاحة بالخدمات الإلكترونية من خلال الفرع على سبيل المثال: الإيداع في حالة عدم توافر ذلك بماكينة الفرع، تعليمات مستديمة، ربط شهادات، توكيل، إلخ...

إمكانية إصدار الشهادات والودائع وربطها بالحساب بشرط ألا يتعدى إجمالي محفظة العميل الحدود المسموح بها 500 ألف جم.

وهناك عدد من المواصفات خاصة للفئة العمرية من 16 الى 21 فقط:

- لا يجوز إصدار توكيل داخلي لحساباتهم

- لا يجوز إصدار قروض / بطاقات ائتمانية

- لا يسمح بإصدار الشهادات والودائع إلا إذا مواصفات الشهادة/ الوديعة تسمع بالإصدار للفئة العمرية بين 16 إلى 21".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.