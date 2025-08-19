رسوم حساب التوفير في البنك الزراعي

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل ورسوم الحد الأدنى لفتح حساب التوفير وكذلك إمكانية إصدار دفاتر شيكات.

وأوضح مسئولون البنك الزراعي أنه لايمكن اصدار دفتر شيكات على الحساب.

وحساب التوفير هو حساب ادخاري يتم فتحه للأفراد الطبيعيين فقط بيمنح لحضرتك عائد ربع سنوى " كل 3 أشهر".

الحد الأدنى لفتح الحساب هو 100 جنية مصرى ومصاريف فتح الحساب هى 25 جنيه مصرى.

مصاريف فتح الحساب: 25 جم

مصاريف خدمة الحساب تخصم سنويا: 60جم.

مصاريف كشف الحساب كل 3 أشهر 60 جم.

سعر العائد 6.25% سنويا.

يتم إصدار بطاقة خصم فورى للاستخدام فى السحب النقدى والإيداع من خلال ماكينات الصراف الالى وايضا استخدامها فى المشتريات من خلال التجار فى مختلف المحال التجارية.

الاوراق المطلوبة هى صورة البطاقة الشخصية السارية وفى حالة فتح الحساب لقاصر يجب احضار شهادة الميلاد

يمكن فتح الحساب للشباب بداية من سن 15 عاما ببطاقة الرقم القومى.

يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة لعملائه خاصة من الفلاحين، وفي مقدمة تلك الخدمات عدد من القروض المتنوعة التي تستهدف تسهيل العمل على المزارعين، باستخدام الآلات الحديثة والميكنة وكذلك توفير مياه الري.

وتشمل قائمة القروض المتاحة للفلاحين في البنك الزراعي ما يلي:

1- قرض المحاصيل

- قيمة القرض: تختلف حسب نوع المحصول وعدد الأفدنة

- فترة السداد: عام

- سعر الفائدة: 5% متناقصة

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

2- قرض التحول نحو الري الحديث

- قيمة القرض: 2 مليون جنيه

- سعر الفائدة: فائدة صفرية

- مدة السداد: 10 سنوات

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

