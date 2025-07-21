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اقتصاد

تفاصيل الودائع لأجل 3 شهور في بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة العديد من الودائع للعملاء، حيث تشمل القائمة ودائع لأجل لمدة 3 أشهر ذات العائد الشهري بالجنيه.

المدة 
3 شهور

كود المنتج 16

العائد 
16.%

الحد الأدنى بالجنية المصري
10,000 جم 
 

 

كشف بنك القاهرة عن قائمة الخدمات التي يقدمها عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه.

_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانية صرف الحوالة من ماكينات الصراف الآلي وهل جميع ماكينات ATM في فروع البنك والأماكن المختلفة تتيح ذلك.

وأوضح البنك أنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال  ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع  تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

 

وكشف بنك القاهرة عن نسبة استقطاع العمولة في الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج والتي يتم صرفها للمستفيد نقدًا.

وقال بنك القاهرة إن النسبة المستقطعة بشباك الفرع تتم طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليا.

وبالنسبة في الحوالات الواردة بالجنيه المصري من المراسلين أو شركات الصرافة بالخارج ويتم دفعها للمستفيد بالجنيه المصري نقدًا بشباك الفرع فهي تتم طبقا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة ان وجدت عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليًّا.

 

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