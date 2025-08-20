الأربعاء 20 أغسطس 2025
بيت السناري يستضيف مناقشة "العرب لم يستعمروا إسبانيا"

يستضيف بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الاسكندرية ندوة لمناقشة كتاب "العرب لم يستعمروا إسبانيا" والتي ينظمها مركز نهوض للدراسات والبحوث، وذلك يوم الأحد 31 أغسطس 2025 م، الساعة 7 مساء، بمقر بيت السناري الأثري بالقاهرة.

ويحاضر في الندوة الدكتور جمال الدين أحمد عبد الرحمن أستاذ الأدب الإسباني، كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، والدكتور محمد علي السعيد دبور أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة، كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ويدير اللقاء الدكتور أحمد محمد إبراهيم معروف مدرس التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

وتتناول الندوة إعادة النظر في الرواية التاريخية السائدة حول دخول الإسلام إلى الأندلس، مع طرح رؤية بديلة تعتبر أن نشأة الحضارة الإسلامية هناك لم تكن نتيجة "استعمار" بل ثمرة تفاعل وتقبّل من المجتمع الإسباني، كما تركز الندوة على إشكالية غياب المصادر المباشرة وتلف الكثير من الوثائق الأصلية من تلك الفترة، وهو ما يستدعي قراءة نقدية جديدة لهذه المرحلة، بالاعتماد على معطيات متعددة من التاريخ، والجغرافيا، والآثار، والهندسة المعمارية، والإثنوغرافيا.

