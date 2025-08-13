الحبس 6 أشهر لعصابة سرقت معدات مخبز في دار السلام

قضت محكمة جنح دار السلام، بالحبس٦ أشهر لتشكيل عصابي لاتهامهم بسرقة مواتير وأجهزة من داخل مخبز بدائرة القسم.



كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نجحت في كشف ملابسات بلاغ تلقته مباحث قسم شرطة دار السلام من صاحب مخبز يفيد باكتشافه سرقة عدد 5 موتور عجان، وبعض الأدوات والمعدات" من داخل مخبز كائن بدائرة القسم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفني تم تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأقروا بتصرفهم في المسروقات المُستولى عليها بالبيع لدى آخر تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات وباستدعاء المبلــــغ تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

