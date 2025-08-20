الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتابع مع مديري الإدارات الخدمات المقدمة للمواطنين

اجتماع بصحة الدقهلية،
اجتماع بصحة الدقهلية، فيتو

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب العلاجي، وذلك لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تفاصيل وقرارات وكيل صحة الدقهلي في الاجتماع مع بمديري الإدارات الصحي

استهل الجزار الاجتماع بالتأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به مديرو الإدارات الصحية، خاصة في قطاعات الطب الوقائي والرعاية الأولية. 

كما شدّد على ضرورة تقديم العرض الشخصى مباشرة من المديرين حول الموضوعات العاجلة والفورية لضمان سرعة اتخاذ القرار.

 

وصول الخدمة إلى المواطن في منزله أو مكان عمله بالمبادرات

وفيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية وحملات طرق الأبواب، أكد وكيل الوزارة على أهميتها كهدف قومى، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو وصول الخدمة إلى المواطن في منزله أو مكان عمله دون انتظار تردده على المنشآت الصحية. 

وأوضح أن نهاية الشهر الجاري ستشهد تكريم أعلى إدارتين صحيّتين حققتا المستهدف في حملة "طرق الأبواب" ضمن برنامج تنمية الأسرة المصرية.

زيادة عدد المنتفعات بخدمات تنمية الأسرة

وشدد "الجزار" على ضرورة زيادة عدد المنتفعات بخدمات تنمية الأسرة من خلال النزول الميداني المستمر، والاستفادة من جهود مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق معها، لرفع نسب التغطية والوصول إلى المستهدف بنسبة 100%، موجها  بضرورة المتابعة اليومية للتطعيمات والتعامل الفوري مع أي نقص في الأصناف.

 الإبلاغ الفوري عن أي عجز في المستلزمات

وفيما يتعلق بخدمات الأسنان، أكد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عجز في المستلزمات وتوافر العلاج التحفظي بشكل شهري داخل العيادات.  

كما شدد "الجزار" على ضرورة تحسين مؤشر حركة الملف الطبي داخل وحدات الرعاية الأولية، والالتزام بالزي الرسمي والبطاقات التعريفية لجميع مقدمي الخدمة، بما يعكس حسن المظهر والانضباط داخل المنشآت الصحية.

إنشاء لجنة للجودة والاعتماد بالمديرية، هدفها تذليل العقبات

وأشار وكيل الوزارة إلى إنشاء لجنة للجودة والاعتماد بالمديرية، هدفها تذليل العقبات أمام الوحدات الصحية المختارة، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بجوهر الخدمات داخل الوحدات بجانب المظهر الخارجي. 

كما وجّه بضرورة الإسراع في ملف الميكنة وتفعيل عيادات الأخصائي بالتنسيق مع المستشفيات العامة والمركزية.

عقد اجتماع دوري لتقييم أداء مديري الإدارات الصحية، 

وفي ختام الاجتماع، أوضح "الجزار" أنه سيتم عقد اجتماع دوري لتقييم أداء مديري الإدارات الصحية، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة لأي تعليمات أو أحداث طارئة وإبلاغ المديرية فورًا لضمان سرعة التعامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارات الصحية الارتقاء بالخدمات الخدمات الصحية المقدمة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المجتمع المدنى المقدمة للمواطنين مدير عام الطب العلاجى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل المديرية مديري الادارات الصحية

مواد متعلقة

التضامن: التدخل السريع تعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في 4 محافظات

وكيل قطاع المعاهد يتابع امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية بالقاهرة

ترقبوا، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads