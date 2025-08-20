وكيل صحة الدقهلية يتابع مع مديري الإدارات الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب العلاجي، وذلك لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تفاصيل وقرارات وكيل صحة الدقهلي في الاجتماع مع بمديري الإدارات الصحي

استهل الجزار الاجتماع بالتأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به مديرو الإدارات الصحية، خاصة في قطاعات الطب الوقائي والرعاية الأولية.

كما شدّد على ضرورة تقديم العرض الشخصى مباشرة من المديرين حول الموضوعات العاجلة والفورية لضمان سرعة اتخاذ القرار.

وصول الخدمة إلى المواطن في منزله أو مكان عمله بالمبادرات

وفيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية وحملات طرق الأبواب، أكد وكيل الوزارة على أهميتها كهدف قومى، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو وصول الخدمة إلى المواطن في منزله أو مكان عمله دون انتظار تردده على المنشآت الصحية.

وأوضح أن نهاية الشهر الجاري ستشهد تكريم أعلى إدارتين صحيّتين حققتا المستهدف في حملة "طرق الأبواب" ضمن برنامج تنمية الأسرة المصرية.

زيادة عدد المنتفعات بخدمات تنمية الأسرة

وشدد "الجزار" على ضرورة زيادة عدد المنتفعات بخدمات تنمية الأسرة من خلال النزول الميداني المستمر، والاستفادة من جهود مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق معها، لرفع نسب التغطية والوصول إلى المستهدف بنسبة 100%، موجها بضرورة المتابعة اليومية للتطعيمات والتعامل الفوري مع أي نقص في الأصناف.

الإبلاغ الفوري عن أي عجز في المستلزمات

وفيما يتعلق بخدمات الأسنان، أكد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عجز في المستلزمات وتوافر العلاج التحفظي بشكل شهري داخل العيادات.

كما شدد "الجزار" على ضرورة تحسين مؤشر حركة الملف الطبي داخل وحدات الرعاية الأولية، والالتزام بالزي الرسمي والبطاقات التعريفية لجميع مقدمي الخدمة، بما يعكس حسن المظهر والانضباط داخل المنشآت الصحية.

إنشاء لجنة للجودة والاعتماد بالمديرية، هدفها تذليل العقبات

وأشار وكيل الوزارة إلى إنشاء لجنة للجودة والاعتماد بالمديرية، هدفها تذليل العقبات أمام الوحدات الصحية المختارة، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بجوهر الخدمات داخل الوحدات بجانب المظهر الخارجي.

كما وجّه بضرورة الإسراع في ملف الميكنة وتفعيل عيادات الأخصائي بالتنسيق مع المستشفيات العامة والمركزية.

عقد اجتماع دوري لتقييم أداء مديري الإدارات الصحية،

وفي ختام الاجتماع، أوضح "الجزار" أنه سيتم عقد اجتماع دوري لتقييم أداء مديري الإدارات الصحية، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة لأي تعليمات أو أحداث طارئة وإبلاغ المديرية فورًا لضمان سرعة التعامل.

