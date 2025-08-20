الأربعاء 20 أغسطس 2025
رياضة

كرة السلة، منتخب مصر يواجه الكاميرون في ربع نهائي الأفرو باسكت

منتخب مصر لكرة السلة،
منتخب مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة رجال بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، مواجهة قوية غدا الخميس، أمام منتخب الكاميرون، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية “الأفرو باسكت”، المقامة حاليا في أنجولا بمشاركة 16 منتخبا.

العلامة الكاملة

وحصد منتخب مصر العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد الفوز في مبارياته الثلاثة أمام مالي والسنغال وأوغندا.

وجاء مشوار منتخب مصر كالتالي:

مصر (74) - (59) مالي

مصر (91) - (77) السنغال

مصر (77) - (64) أوغندا

يذكر أن المنتخب الوطني قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق الفوز في أول جولتين، حيث تغلب على مالي بنتيجة 74-59 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يفوز على السنغال بنتيجة 91-77 في ثاني مبارياته بالمجموعة الرابعة.

وتضم القائمة النهائية للفراعنة في البطولة كلًا من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف على المنتخبات الوطنية، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.

