محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولة تفقدية بمركز ومدينة ديرب نجم لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقًا للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بداية جولة المحافظ

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية والمقام على مساحة ٥٨٠ م لجمع المصالح الحكومية في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد على المواطنين لإنهاء مصالحهم دون تحمل مشقة وأعباء التنقل من مكان لآخر للحصول على الخدمة.

المهندس صلاح سالم

تعرف المحافظ من المهندس صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم عن مكونات المجمع، وتمت الإشارة إلى أن مجمع المصالح الحكومية مكون من بدروم و5 أدوار علوية لتقديم الخدمات الحكومية (سجل مدني مطور - سجل تجاري – تصاريح عمل – مكتب توثيق خارجية – وحدة جوازات – مكاتب صحة أول وثان – تموين - مكاتب خاصة بمجلس المدينة)، وذلك بتكلفة إجمالية 11 مليون و780 ألف جنيه.

المحافط يطالب بسرعة افتتاح المجمع

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال ونهوها طبقًا للجدول الزمني المحدد لسرعه افتتاح المجمع والاستفادة منه في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المركز.

المبنى على 639 مترا مكون من خمس طوابق

توجه محافظ الشرقية لمتابعه اعمال التشطيبات النهائية الجارية بمبني إدارة ديرب نجم التعلمية والمقام على مساحة 639 مترا مربعا ومكون من 5 طوابق بتكلفة مالية 21 مليون و238 ألف جنيه، للمساهمة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة في قطاع التعليم وتقديم خدمات مميزة لأبنائنا الطلاب حرصًا على مستقبلهم.

محتويات مبنى الإدارة التعليمية بديرب

أوضح رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أن مبنى الإدارة التعليمية يضم صالة خدمة المواطنين والأمن والاستعلامات والعلاقات العامة وشؤون الطلبة والتخطيط والمتابعة وشؤون العاملين والشؤون المالية والتوجيه العام والشؤون الإدارية والقانونية وقاعة خدمات وقاعات تدريب واجتماعات وفيديو كونفرانس وغرف رؤساء الأقسام.

التنسيق بين هيئة الأبنية والشركة المسند إليها التنفيذ

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ديرب نجم بالتنسيق مع مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، وإنهاء كافه أعمال التشطيبات المتبقية لدخول المشروع الخدمة قبل انطلاق العام الدراسي القادم 2025/2026 ليساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز ديرب نجم كما رافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والأستاذ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

