تفاصيل زيارة وزير الشئون النيابية لمستشفى الناس

قام المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بزيارة إلى مستشفى الناس، بحضور المهندس حاتم الملا، المدير التنفيذي، للمستشفى، وقياداتها والأطقم الطبية.

زيارة وزير الشئون النيابية مستشفى الناس

وتفقد المستشار محمود فوزي عددًا من الأقسام الطبية والإنشائية بالمستشفى، وأطلع على مستوى الخدمات الصحية التي تُقدَّم مجانًا للمواطنين، مؤكدًا أن المستشفى تُعد نموذجًا رائدًا في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء الوطن.

زيارة أطفال غزة في مستشفى الناس

وشملت الجولة زيارة أطفال غزة المتواجدين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكيد على الرعاية الطبية المقدمة لهم، وذلك في إطار الدعم الإنساني الذي توليه الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

كما تفقد الوزير محمود فوزي، غرفة العناية المركزة التي تضم أحدث الأجهزة الطبية في الشرق الأوسط، واستمع إلى شرح مفصل حول إمكاناتها المتطورة في خدمة المرضى وإجراء العمليات الطبية المعقدة المتعلقة بأمراض القلب للأطفال والكبار، بالإضافة إلى زيارة غرف مرضى الأطفال.

تفقد الأقسام الجديدة داخل مستشفى الناس

وحرص الوزير محمود فوزى، على زيارة الأقسام الجديدة بمستشفى الناس وهم الحروق وحديثى الولادة وزراعة الكبد والجهاز الهضمى، وتعرف على خطوات استقبال المرضى وطرق تقديم الرعاية الطبية لهم خلال فترات تواجدهم بالمستشفى طوال فترة العمليات الجراحية أو ما بعدها من فترات المتابعة والرعاية.

وأجرى الوزير محمود فوزى، مناقشات مع عدد من الأطباء فى كافة تخصصات المستشفى للوقوف على كفاءة الخدمة الطبية بالمستشفى التى تقدم لأهالينا من غير القادرين بالمحافظات المختلفة واطمأن بنفسه على شفافية المستشفى فى التعامل مع الحالات اليومية التى تستقبلها وكذلك التنوع الكبير للحالات الطبية من كافة محافظات الجمهورية.

وعلى هامش الزيارة، أكد الوزير محمود فوزي، أن مستشفى الناس واحدة من المؤسسات الطبية بالعمل الأهلى التى نفخر بوجودها داخل مصر لما تقدمه من عمل طبى بإمتياز شديد لغير القادرين من كافة المحافظات، خاصة أن العمليات التى يتم إجرائها فى مستشفى الناس هى عمليات غاية فى الصعوبة.

وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بنجاح عمليات زراعة الكبد بمستشفى الناس التى أجريت على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأضاف الوزير محمود فوزي أن مستشفى الناس تضاهى فى خدماتها الطبية أفضل المستشفيات الخاصة الاستثمارية فى مصر والشرق الأوسط، وهو أمر نبيل يعكس حرص القائمين على إدارة المستشفى سواء عائلتى خميس عصفور وممدوح عباس على تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية جدًا لتحقق الغاية الأساسية من المستشفى، وهو العلاج بالمجان لكل المصريين لغير القادرين.

مستشفى الناس تعكس تكاتف أبناء الشعب المصري

وأوضح الوزير محمود فوزى أن ما شاهده فى مستشفى الناس يعكس قوة وتكاتف الشعب المصرى الذى يساند المبادرات الوطنية الهامة ومؤسسات العمل الأهلى وبالأخص المؤسسات الناجحة مثل مستشفى الناس التى تقوم بالكامل فى نفقاتها اليومية على التبرعات.

وقال الوزير محمود فوزى موجهًا حديثة لإدارة مستشفى الناس: نقدر منظومة العمل شديدة الكفاءة ونتوجه لكم بالشكر والتقدير إنني كعضو في الحكومة المصرية أقدر هذا الجهد الرائع من مستشفى الناس من إجراء عمليات طبية فى غاية الصعوبة والتعقيد والدفع بأجيال جديدة من الأطباء المصريين المحترفين ورفع كفاءة الخدمات الطبية فى مصر وقبل هذا كله تقديم الخدمة بالمجان.

وأعلن وزير الشئون النيابية، رغبته الشديدة وحرصه الكبير على الدعم والمساندة بأى شكل من الأشكال من أجل استمرارية واستدامة العمل الطبي بمستشفى الناس على أكمل وجه.

