رئيس مصلحة الضرائب: مستشفى الناس نموذج مشرف للرعاية الصحية المجانية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن خدمة المواطن لا تتوقف عند حدود القوانين والسياسات، بل تمتد لكل جهد يحافظ على كرامته ويرفع من جودة حياته، مؤكدة أن مستشفى الناس يعد نموذجًا مشرفًا للرعاية الصحية المجانية على أعلى مستوى.

 

مستشفى الناس للأطفال

وخلال زيارتها لمستشفى الناس للأطفال، كان في استقبالها كل من المهندس حاتم الملا، المدير التنفيذي للمستشفى، ومحمد دنيا، المدير الطبي، وريهام الصايغ، الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد، حيث رحبوا بها واصطحبوها في جولة شاملة بأقسام المستشفى، لتعريفها بالخدمات الطبية المتنوعة والتجهيزات المتطورة.

وأعربت رشا عبد العال، عن سعادتها وانبهارها بما شاهدته من تجهيزات طبية على أعلى مستوى، خاصة العناية المركزة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية بالشرق الأوسط، ووحدات الأشعة المتطورة، وغرفة العمليات الهجين الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تتيح إجراء القسطرة وجراحات القلب المفتوح في نفس الوقت لإنقاذ الحالات الحرجة.

لقاء عدد من الأطفال المرضى

كما حرصت،على لقاء عدد من الأطفال المرضى، من بينهم أطفال من غزة يتلقون العلاج بالمستشفى، واطمأنت على حالتهم الصحية، مثمنة الجهد الكبير الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض والعاملون والمتطوعون، وما يتحلون به من روح إنسانية وانتماء وحب لعملهم.

وأضافت رشا عبد العال، أن المستشفى يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن مصر محظوظة بوجود مثل هذا الصرح الطبي.

وقالت في ختام زيارتها لمستشفى الناس "فخورة جدًا كمصرية بما رأيته اليوم من انضباط وتفان وروح إنسانية، وأتمنى أن نرى هذا المستوى المتقدم جدا من الإدارة والخدمات في مختلف مؤسسات الدولة".

