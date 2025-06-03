الثلاثاء 03 يونيو 2025
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سياسة

محلية النواب تبدأ مناقشة طلبات إحاطة بشأن مستشفى الناس

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة، طلبا إحاطة مقدّمين من النائبين عمرو درويش، وحسن عمر حسين، بشأن ضرورة استغلال الأراضي الكائنة بمحيط مستشفى  الناس، والأراضي المرافقة لها بشارع ترعة الإسماعيلية، بجوار موقف الزهور في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

 

الاستفادة من الأراضي المحيطة لتنفيذ التوسعات اللازمة لمستشفى الناس

وتتضمن طلبات الإحاطة، ضرورة الاستفادة من تلك الأراضي في تنفيذ التوسعات اللازمة لمستشفى الناس، بالإضافة إلى إنشاء كلية طب، بما يسهم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة للمواطنين، خاصة وأن مستشفى الناس واحدة من المستشفيات التي تقدم خدماتها الطبية بالمجان وبكفاءة عالية.

 

زيارة ميدانية للجنة الإدارة المحلية لمستشفى الناس

يأتي اجتماع لجنة الإدارة المحلية في ضوء نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمستشفى الناس، وما كشفته الزيارة من ضرورة مساندة ومساعدة المستشفى، للتوسع وتذليل كافة العقبات التى تواجهها للتمكن من تقديم خدمات طبية للمواطنين بكفاءة عالية.

تطوير المنطقة حول مستشفى الناس

كما كشفت الزيارة، أهمية العمل على تطوير المنطقة وتحسين المظهر الحضاري، وتسهيل حركة المرور.

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دور مستشفى الناس في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى

يشار إلى أن مستشفى الناس من أبرز المستشفيات غير الهادفة للربح في مصر، حيث تقدم خدمات طبية مجانية وعالية الجودة لجميع المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية، وتركز بشكل خاص على أمراض القلب والجهاز الهضمي، باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الطبية الحديثة.

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الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس احمد السجيني تقديم الخدمات العلاجية مستشفي الناس محافظة القليوبية

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