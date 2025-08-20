طب قصر العيني يطلق برنامجا تدريبا صيفيا لطلاب السنوات الثالثة وحتى الخامسة

أطلقت كلية طب قصر العيني، برنامجًا تدريبيًا عمليًا لطلاب السنوات الثالثة حتى الخامسة داخل أقسام الكلية المختلفة، بهدف صقل المهارات العملية وتعزيز الخبرات السريرية للطلاب.

التدريب الصيفي لطلاب طب قصر العيني

جاء ذلك استكمالًا لجهود كلية الطب بالقصر العيني في تعزيز الأنشطة الطلابية خلال فترة الصيف، وبناءً على توجيهات الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وتحت إشراف الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبجهود رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس المنسقين بكل قسم.

ويستمر البرنامج لمدة شهر كامل بمشاركة نحو 1200 طالب، حيث شهد الأسبوع الأول تدريب ما يقارب 300 طالب.

ويتولى الإشراف على التدريب أعضاء هيئة التدريس المنسقون من كل قسم وعددهم 18 منسقًا، حيث يمثل كل منهم المحرك الأساسي لتنظيم التدريب ميدانيًا من خلال التخطيط اليومي للبرامج، وتوزيع الطلاب، ومتابعة الحضور والانضباط، فضلًا عن إعداد تقييم أسبوعي لأداء الطلاب بكل قسم.

التدريب الصيفي لطلاب طب قصر العيني

ويعمل إلى جانب هؤلاء المنسقين 85 طالبًا من طلاب الكلية والإتحاد، يتولون تنظيم ومتابعة فعاليات التدريب اليومية، ويقومون بالتواصل المستمر مع المنسقين في الأقسام والأطباء من النواب المتواجدين بالأقسام والوحدات لضمان سير البرنامج بدقة وكفاءة.

وشمل التدريب هذا العام 18 قسمًا من أقسام الكلية، من بينها خمسة أقسام جديدة لم تُدرج في تدريبات العام الماضي، وهي: جراحة التجميل، الأمراض الجلدية، أمراض الروماتيزم، أمراض الذكورة، وجراحة الأوعية الدموية، إضافة إلى 13 قسمًا استمر تنفيذ التدريب بها في المواسم السابقة.

التدريب الصيفي لطلاب طب قصر العيني

ويأتي هذا التوسع بعد أن اقتصر التدريب الصيفي في العام الماضي على 13 قسمًا فقط، حيث حرصت الكلية هذا العام على تنويع الفرص التدريبية وإتاحة تجربة تعليمية شاملة لجميع الطلاب.

أهمية التدريب الصيفي لطلاب طب قصر العيني

وأعرب الدكتور حسام صلاح عن تقديره الكبير لدور الأقسام الأكاديمية ورؤسائها وأعضاء هيئة التدريس المنسقين في إدارة وتنفيذ البرنامج، مؤكدًا أن “جهودهم الميدانية وتنظيمهم الدقيق يمثلان العمود الفقري لإنجاح التدريب، ويعكسان التزام الكلية بإعداد الطالب على نحو متكامل”.

وأضاف: أن "البرنامج التدريبي الصيفي يعد خطوة أساسية لتأهيل الطلاب عمليًا، إذ يتيح لهم فرصة التفاعل المباشر مع مختلف الأقسام والتخصصات الطبية، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المهنية بكفاءة وثقة، كما يعكس التزام الكلية بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ترتقي بالمستوى الأكاديمي والمهني للطلاب".

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان مبارك أن "تنظيم هذا البرنامج يعكس حرص الكلية على دمج الجانب النظري بالدراسة مع الخبرة العملية، بما يسهم في إعداد جيل من الأطباء القادرين على تقديم خدمة صحية متكاملة عالية الجودة، واكتساب مهارات عملية متنوعة تواكب متطلبات سوق العمل".

