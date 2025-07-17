الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بتكلفة تجاوزت مليون جنيه، رفع كفاءة وحدة طوارئ وعمليات جراحة التجميل بمستشفيات قصر العيني

عميد قصر العيني يتفقد
عميد قصر العيني يتفقد وحدة التجميل بعد رفع كفاءتها، فيتو
ads

تفقد الدكتور حسام صلاح – عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية – وحدة جراحة التجميل وعملياتها (قسم 8) عقب الانتهاء من مشروع رفع الكفاءة. 

عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها
عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها

وشملت أعمال رفع الكفاءة غرف العمليات والإفاقة وغرف الإقامة الخاصة بالمرضى، ونُفذت خلال فترة لم تتجاوز ثمانية أشهر، بتكلفة إجمالية بلغت في حدود مليون وربع مليون جنيه.

رافق الدكتور حسام صلاح خلال الجولة كل من الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والدكتور أحمد طلعت،نائب المدير التنفيذي، والدكتورة مروة مشعل، نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية والعلاجية. 

عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها
عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، خلال الزيارة على أهمية هذا المشروع في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير بيئة علاجية حديثة وآمنة تدعم أداء الفرق الطبية وترتقي بمستوى الرعاية الصحية.

 

تفاصيل تنفيذ مشروع رفع كفاءة وحدة جراحة التجميل بقصر العيني

جاء تنفيذ المشروع بدعم من خلال تمويل ذاتي المستشفيات والموازنة عدد من مؤسسات قصر العيني، من أبرزها مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ، والتي حضر ممثلون عنها خلال الزيارة، وهم الدكتور فتحي خضير – أستاذ جراحة التجميل والعميد الأسبق لكلية الطب، والدكتور ماهر فوزي – أستاذ التخدير والمستشار القانوني لعميد الكلية، والدكتورة علا رجب – أستاذ الروماتيزم وعضو الجمعية.

عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها
عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها

وأشرف على أعمال رفع الكفاءة كل من الدكتور محمد البربري – رئيس أقسام الجراحة، والدكتور وائل عبد الناصر – رئيس وحدة 28 والمشرف العام علي قطاع جراحة التجميل بالمستشفيات، والدكتور أشرف السباعي – رئيس وحدة الحروق وطوارئ جراحة التجميل. ويعمل تخصص جراحة التجميل تحت مظلة قسم الجراحة العامة، في إطار تعاون مؤسسي يعكس التكامل التخصصي الدقيق ويعزز فعالية تقديم الرعاية الطبية المتقدمة.

 

معلومات عن وحدة جراحات التجميل بقصر العيني

تعد وحدة حوادث جراحة التجميل من الوحدات المحورية داخل مستشفيات قصر العيني، إذ يقدم خدمات نوعية تشمل جراحات تجميلية وعلاجية لإصابات الوجه والفكين، والأطراف، والأوتار، بالإضافة إلى الجراحات التكميلية الناتجة عن الحوادث. كما تستخدم الوحدة تقنيات الجراحة الميكروسكوبية الدقيقة في إعادة توصيل الأوعية والأجزاء المبتورة، بما يحقق أعلى مستويات الدقة والتعافي للمرضى.

عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها
عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها

ويعكس هذا المشروع التزام كلية طب قصر العيني المستمر بتقديم خدمات صحية متقدمة، قائمة على التخصص والخبرة، وضمن بيئة علاجية وتعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية في جودة الرعاية وسلامة المرضى.

وشهدت الجولة التفقدية حضور نخبة من أساتذة الكلية، من بينهم: الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور محمد عمرو مدير مستشفى منيل بحري، الدكتور مصطفى أبو السعود، والدكتور ممدوح أبو الحسن، والدكتور خالد صادق، والأستاذ الدكتور أحمد عبد السلام، والدكتور أحمد سامي، والدكتور محمد أشرف.

عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها
عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ

مواد متعلقة

انعقاد المؤتمر السنوي لأمراض الكلى بطب قصر العيني بمشاركة واسعة

طب قصر العيني تنظم مؤتمرا للأداء البشري في الصحة والإعاقة والطب المهني والبيئي

الأكثر قراءة

بعد سقوط سقف الفندق على رأسها، تطورات الحالة الصحية لـ رزان مغربي

العرابي يكشف كواليس حساسة عن فترة عمله بتل أبيب: مبارك قرر العودة بالسيارة بعد فخ "الهليكوبتر"

مصاب بـ"ورم"، بيان مفاجئ من البيت الأبيض عن الحالة الصحية لترامب

عبد السند يمامة يزعم: حزب الوفد ورد في القرآن الكريم وهذا الدليل (فيديو)

النيابة تستدعي والدي الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا

وزارة البترول تقرر منح علاوة 15 في المائة للعاملين بالقطاع

القبض على المتهم في واقعة "طفل العسلية"، والمتهم: "أنا مظلوم"

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

خدمات

المزيد

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم وضع المكياج في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون رفع الصوت بالقراءة؟ الإفتاء توضح

حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟

المزيد
الجريدة الرسمية