بتكلفة تجاوزت مليون جنيه، رفع كفاءة وحدة طوارئ وعمليات جراحة التجميل بمستشفيات قصر العيني

تفقد الدكتور حسام صلاح – عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية – وحدة جراحة التجميل وعملياتها (قسم 8) عقب الانتهاء من مشروع رفع الكفاءة.

عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها

وشملت أعمال رفع الكفاءة غرف العمليات والإفاقة وغرف الإقامة الخاصة بالمرضى، ونُفذت خلال فترة لم تتجاوز ثمانية أشهر، بتكلفة إجمالية بلغت في حدود مليون وربع مليون جنيه.

رافق الدكتور حسام صلاح خلال الجولة كل من الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والدكتور أحمد طلعت،نائب المدير التنفيذي، والدكتورة مروة مشعل، نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية والعلاجية.

عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، خلال الزيارة على أهمية هذا المشروع في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير بيئة علاجية حديثة وآمنة تدعم أداء الفرق الطبية وترتقي بمستوى الرعاية الصحية.

تفاصيل تنفيذ مشروع رفع كفاءة وحدة جراحة التجميل بقصر العيني

جاء تنفيذ المشروع بدعم من خلال تمويل ذاتي المستشفيات والموازنة عدد من مؤسسات قصر العيني، من أبرزها مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ، والتي حضر ممثلون عنها خلال الزيارة، وهم الدكتور فتحي خضير – أستاذ جراحة التجميل والعميد الأسبق لكلية الطب، والدكتور ماهر فوزي – أستاذ التخدير والمستشار القانوني لعميد الكلية، والدكتورة علا رجب – أستاذ الروماتيزم وعضو الجمعية.

عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها

وأشرف على أعمال رفع الكفاءة كل من الدكتور محمد البربري – رئيس أقسام الجراحة، والدكتور وائل عبد الناصر – رئيس وحدة 28 والمشرف العام علي قطاع جراحة التجميل بالمستشفيات، والدكتور أشرف السباعي – رئيس وحدة الحروق وطوارئ جراحة التجميل. ويعمل تخصص جراحة التجميل تحت مظلة قسم الجراحة العامة، في إطار تعاون مؤسسي يعكس التكامل التخصصي الدقيق ويعزز فعالية تقديم الرعاية الطبية المتقدمة.

معلومات عن وحدة جراحات التجميل بقصر العيني

تعد وحدة حوادث جراحة التجميل من الوحدات المحورية داخل مستشفيات قصر العيني، إذ يقدم خدمات نوعية تشمل جراحات تجميلية وعلاجية لإصابات الوجه والفكين، والأطراف، والأوتار، بالإضافة إلى الجراحات التكميلية الناتجة عن الحوادث. كما تستخدم الوحدة تقنيات الجراحة الميكروسكوبية الدقيقة في إعادة توصيل الأوعية والأجزاء المبتورة، بما يحقق أعلى مستويات الدقة والتعافي للمرضى.

عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها

ويعكس هذا المشروع التزام كلية طب قصر العيني المستمر بتقديم خدمات صحية متقدمة، قائمة على التخصص والخبرة، وضمن بيئة علاجية وتعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية في جودة الرعاية وسلامة المرضى.

وشهدت الجولة التفقدية حضور نخبة من أساتذة الكلية، من بينهم: الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور محمد عمرو مدير مستشفى منيل بحري، الدكتور مصطفى أبو السعود، والدكتور ممدوح أبو الحسن، والدكتور خالد صادق، والأستاذ الدكتور أحمد عبد السلام، والدكتور أحمد سامي، والدكتور محمد أشرف.

عميد قصر العيني يتفقد وحدة جراحة التجميل بعد رفع كفاءتها

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