ساب المسرح ونزل لها.. لقطة إنسانية لـ مصطفى حجاج مع فتاة من ذوي الهمم (فيديو وصور)

في لقطة تُظهر عُمق إنسانيته وجمال تواصله مع جمهوره، لفت الفنان مصطفى حجاج الأنظار في مهرجان القلعة هذا العام، عندما ترك المسرح ليقف إلى جانب فتاة من ذوي الهمم، في تصرف يحمل معاني التقدير والاحترام الحقيقي.

وقال حجاج للفتاة “والله منورة الدنيا والمهرجان كله”.



عُرف حجاج بأسلوبه الفني المتميز وأخلاقه الرفيعة، التي تتجسد في تعامله مع محبيه سواء على خشبة المسرح أو في كواليس الفعاليات. ورغم النجاح الكبير الذي حققه في مسيرته الفنية، إلا أن تواضعه وأسلوبه المتفرد في التعامل مع مختلف فئات المجتمع يظل نقطة فارقة في حياته.

خلال أداءه الرائع في مهرجان القلعة، الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، أظهر حجاج جانبًا آخر من شخصيته، حيث كانت عيونه مليئة بالاحترام والعناية وهو يلتقي مع الفتاة ذات الهمم. مشهد جمع بين الإبداع الفني والتواصل الإنساني، ليُثبت من جديد أن الفنانين ليسوا مجرد مؤديين للأغاني، بل هم مصدر إلهام ونماذج يحتذى بها.

وقد عبّر العديد من الحضور عن إعجابهم بهذه اللفتة النبيلة، مؤكدين أن مصطفى حجاج لم يكن فقط فنانًا يقدم أغانيه بإحساس عميق، بل كان أيضًا رمزًا للتفاعل الإنساني الراقي الذي يستحق التقدير.

ويستمر مصطفى حجاج في تقديم نفسه كنموذجٍ للفنان الذي يجمع بين الموهبة والإنسانية، مما جعله يحجز مكانًا مميزًا في قلوب جمهور واسع، ويثبت يومًا بعد يوم أن الفن ليس مجرد كلمات وألحان، بل هو وسيلة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

