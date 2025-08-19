La Thona Gaitera تضيء ليالي مهرجان القلعة بالإيقاعات الكولومبية (صور)

في ليلة استثنائية ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، خطفت فرقة La Thona Gaitera الكولومبية الأنظار بعدما اعتلت خشبة مسرح القلعة، مقدمة عرضًا عالميًا حمل الجمهور في رحلة ساحرة بين جبال كولومبيا وسواحل الكاريبي.

الفرقة أعادت إحياء تراث الموسيقى الشعبية الكولومبية باستخدام آلة الـ"Gaita" التقليدية وإيقاعات الطبول الإفريقية الممزوجة بالغناء الفولكلوري، لتتحول الأمسية إلى كرنفال فني مبهر تفاعل معه الجمهور المصري بالتصفيق والرقص.

مشاركة La Thona Gaitera في المهرجان تؤكد مكانة القلعة كواحدة من أهم المنصات الثقافية في المنطقة، حيث يلتقي فيها الشرق بالغرب وتتعانق الحضارات عبر الموسيقى.

