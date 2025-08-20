5 جوائز تزين موسم محمد صلاح بالبريميرليج.. أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة "PFA" ثلاث 3 مرات.. ويتجاوز آلان شيرر وكريستيانو رونالدو وتيري هنري

حقق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إنجازا مميزا في الدوري الإنجليزي بعدما جمع 5 جوائز دفعة واحدة في موسم واحد مع الريدز.

وجاء ذلك بعدما لعب محمد صلاح صاحب الـ33 عامًا دورًا أساسيًّا في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.

وقدم صلاح موسمًا استثنائيًّا سجل فيه 29 هدفًا كأفضل هداف في المسابقة، فضلًا عن تقديم 18 تمريرة حاسمة، ليكون أفضل صانع ألعاب أيضًا.

ورفع محمد صلاح رصيده من الجوائز عن موسم 2024-2025 إلى 5 جوائز دفعة واحدة، كأول لاعب في التاريخ يفعل ذلك.

جوائز محمد صلاح موسم 2024-2025

1- هداف الدوري الإنجليزي (الحذاء الذهبي)

2- أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي

3- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (رابطة الدوري)

4- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (رابطة كتاب كرة القدم)

5- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (رابطة اللاعبين المحترفين)

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين مساء أمس الثلاثاء بعدما حصد العدد الأعلى من أصوات أعضاء نقابة اللاعبين واتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، ليفوز بالجائزة للمرة الثالثة في 9 مواسم.

وحصد صلاح الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الفوز بها في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

بذلك أصبح النجم المصري أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة "PFA" ثلاث مرات.

صلاح يتفوق على أساطير كرة القدم

ويعد فوز صلاح بهذه الجائزة ليس حدثًا عابرًا بل تفوق الفرعون المصري على أساطير في كرة القدم مروا عبر الملاعب الإنجليزية، متجاوزًا مارك هيوز وآلان شيرر وكريستيانو رونالدو وتيري هنري وجاريث بيل وكيفن دي بروين الذين فازوا بالجائزة مرتين.

وحصل صلاح على الجائزة للمرة الأولى في مسيرته موسم 2017-2018 وهو أول مواسمه مع ليفربول، بينما فاز بها للمرة الثانية في موسم 2021-2022 قبل أن يحصل عليها ثالثة عقب مستوياته الباهرة التي قدمها الموسم الماضي وقاد فيها فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي.

وتفوق صلاح على المرشحين الآخرين في الجائزة، وهم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول، الإنجليزي ديكلان رايس لاعب أرسنال، الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي، السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، والبرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد.

محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي

وهيمن لاعبو ليفربول وآرسنال على فريق العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لاختيارات اللاعبين أنفسهم.

وضم فريق العام عددًا كبيرًا من نجوم الفريقين البارزين.

وشهدت القائمة حضور محمد صلاح، أليكسيس ماك أليستر، فيرجيل فان دايك، ورايان خرافنبرخ من جانب فريق المدرب آرنه سلوت، فيما مثل أرسنال كل من ديكلان رايس، ويليام ساليبا، وغابرييل.

كما ضمت التشكيلة للمرة الأولى ثنائي نوتنغهام فورست ماتس سيلس وكريس وود، إلى جانب ألكسندر إياك والظهير الأيسر ميلوس كيركيز، ليكتمل بذلك الفريق المثالي للموسم.

وتكون هذا الفريق من ماتز سلز في حراسة المرمى، والمدافعين وليام ساليبا، وغابرييل (من أرسنال)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، وميلوز كيركس (بورنموث، والآن في ليفربول).

وفي وسط الملعب، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، رايان غرافينبيرتش (ليفربول)، وديكلان رايس (أرسنال).

ويقود الهجوم محمد صلاح (ليفربول)، وألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، وكريس وود (نوتنغهام فورست).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.