أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

علق محمد صلاح قائد منتخب مصر نجم ليفربول الإنجليزي على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم المنقضي 2024 - 2025.

وقال محمد صلاح في تصريحات إعلامية عقب التتويج: “إنه شعور لا يُصدَّق، أن أفعل هذا في سن الثالثة والثلاثين أمر مذهل، أنظر إلى نفسي، شاب جاء من مصر، وصل إلى أعلى المستويات وصنع التاريخ”.

صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

فاز محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

أرقام محمد صلاح في الموسم الماضي

وسجل صلاح 29 هدفًا وصنع 18 في 38 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كما ساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

وحقق صلاح هذه الجائزة مرتين من قبل في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

6 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ونافس صلاح على الجائزة كل من ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (آرسنال)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

إنجاز تاريخي لمحمد صلاح

فوز صلاح بالجائزة للمرة الثالثة ليصبح المرة الأولى التي يحققها لاعب 3 مرات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وسبق أن حقق الجائزة مرتين كل من كرستيانو رونالدو، وتيري هنري، ومارك هيوز، وآلان شيرر وجاريث بيل وكيفن دي بروين بالإضافة إلى صلاح.

وكان محمد صلاح قد توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية.

وكشف رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن أفضل تشكيل للموسم الماضي من الدوري الإنجليزي والذي تصدره النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وضم التشكيل المثالي كلا من:

وفاز مورجان روجرز لاعب أستون فيلا بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي خلال حفل من رابطة المحترفين لموسم 2024/25.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.