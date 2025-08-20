اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: إنجاز لم يتحقق من قبل

حرص اتحاد الكرة المصري على تهنئة محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي 2024 - 2025.

اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع “فيسبوك”: “ألف مبروك يا فخر العرب.. تهانينا لـ محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ونجم ليفربول، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته، محققًا إنجازًا تاريخيًا لم يحدث من قبل”.

محمد صلاح أفضل لاعب يف الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن أفضل تشكيل للموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الذي تصدره النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.



وضم التشكيل المثالي كلًّا من:

وفاز مورجان روجرز لاعب أستون فيلا بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي خلال حفل من رابطة المحترفين لموسم 2024/25.

ووصل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول حفل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، للإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2024-2025.

أرقام محمد صلاح في الموسم الماضي

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة المرشحين للفوز بالجائزة ضمن 6 لاعبين مرشحين للجائزة.

وسجل صلاح 29 هدفًا وصنع 18 في 38 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كما ساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

وحقق صلاح هذه الجائزة مرتين من قبل في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

6 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وترشح للجائزة 6 لاعبين، على رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول، والذي قاد فريقه للفوز بلقب البريميرليج وكذلك نال جائزتي هداف الدوري والأكثر صناعة للأهداف.

وضمت القائمة أيضًا ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (آرسنال)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح

وفي حالة فوز صلاح بالجائزة للمرة الثالثة ستكون المرة الأولى التي يحققها لاعب 3 مرات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وسبق أن حقق الجائزة مرتين كل من كرستيانو رونالدو، وتيري هنري، ومارك هيوز، وآلان شيرر وجاريث بيل وكيفن دي بروين بالإضافة إلى صلاح.

وكان محمد صلاح قد توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية.

