بطاقة 200 سرير، تسليم الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى كفر الشيخ العام الجديد

ناقش الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، إجراءات تسليم قطعة الأرض المخصصة لمشروع إنشاء مستشفى كفرالشيخ العام الجديد بطاقة 200 سرير، على مساحة 5.4 فدان بحى غرب مدينة كفرالشيخ، لصالح وزارة الصحة والسكان، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المستشفى الجديد يُعد نقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث يُسهم في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتخفيف التكدس عن المستشفيات القائمة، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة كافة الإجراءات الخاصة بسرعة البدء في التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر، أن المستشفى الجديد سيضم أحدث التجهيزات الطبية وفقًا لأعلى المعايير، ويأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المستشفيات وتطوير المنظومة الصحية.

