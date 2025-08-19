النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي بعد مصرعه في حادث سير

تجري النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر مناظرة جثمان والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، داخل ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي، بعد مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات مساء الثلاثاء.

وبحسب التحريات، تبين أن المتوفى هو السيد محمد الشناوي جمعة، 70 عامًا، مقيم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ووالد الحارس الدولي، وقد تعرض لإصابات بالغة في الرأس ومختلف أنحاء الجسد.

وتمكنت الجهات الأمنية من التحفظ على الجثمان، وتم تسليمه لذويه عقب انتهاء مناظرة النيابة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، فيما تواصل النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

وكان الحادث قد وقع بعد انقلاب السيارة الملاكي التي كان يستقلها والد الشناوي، ما أسفر عن مصرعه فورًا، وتولت الأجهزة الأمنية نقل الجثمان إلى المستشفى، بعد وصول سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة لمكان الحادث.

