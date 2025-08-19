إعلام عبري يكشف موعد رد تل أبيب على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا للكابينيت يوم الخميس القادم لبحث صفقة في غزة.

وأكد الإعلام العبري، أن إسرائيل ستقدم ردها على الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار بحلول يوم الجمعة القادم.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر مصرية لـ"القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل لم ترسل ردها حتى الآن على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس بشأن غزة، وذلك رغم مرور 24 ساعة على تسلمها المقترح رسميًا.

ضمانة أمريكية لاتفاق غزة

وأوضحت المصادر أن المقترح المطروح سيكون بضمانة أمريكية وبرعاية الرئيس دونالد ترامب، ما يمنحه ثقلًا سياسيًا ودوليًا من شأنه دعم فرص نجاحه.

اختبار أمام الحكومة الإسرائيلية

وشددت المصادر على أن الحكومة الإسرائيلية تقف أمام اختبار حقيقي لإنقاذ الرهائن، في ظل تعقيدات الملف وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية.

